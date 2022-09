Hackerek okoztak taxisblokádot Moszkvában

Hackerek komoly dugót okoztak Moszkvában, amikor egy taxirendelő alkalmazáson keresztül több tucat autót rendeltek ugyanarra a címre. Az orosz főváros útjai a második legzsúfoltabbak a világon Isztambul után.

– közölte a cég szóvivője, Polina Pestova az esettel kapcsolatban. Az Oroszország legnépszerűbb internetkeresőjét üzemeltető Yandex szerint a forgalmi dugó kevesebb mint egy óráig tartott, és már megtették a szükséges lépéseket a hasonló incidensek megelőzése érdekében.

Someone hacked #YandexTaxi and ordered all available taxis to Kutuzov Prospect in Moscow



Now there is a huge traffic jam with taxis.



It‘s like James Bond movie. pic.twitter.com/IatuAEtA2i