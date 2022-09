A Google lelőtte a Pixelbookot

Takarékoskodni akarnak, a fejlesztőcsapatot is feloszlatták.

Költségvetési okokból felhagy a Pixelbook laptopok fejlesztésével a Google. A Verge értesülései szerint a fejlesztőcsapatot feloszlatták és a vállalat más osztályaira vezényelték. A vállalat korábban 2023-ra ígérte az új Pixelbook megjelenését, gyakorlatilag a fejlesztés végén jártak. A Google hardvervezetője, Rick Osterloh még idén májusban is az mondta, hogy jön az új Pixelbook.

A Linux-alapú ChromeOS-on népszerű Google szolgáltatásokat (internetkeresés, e-mail, irodai programok, tárhely, és még sok minden) futtató Chromebookok 2011 óta kaphatók, és főleg az iskolai gépek piacát célozták meg, ahol 2020-ra az Apple Maceket lehagyva 58 százalékos részesedést értek el, amivel sikerült ötszázalékos horpadást ejteniük a Microsoft Windows majdnem 90 százalékos globális piaci részesedésén.

Az első Pixelbook 2017-ben a Chromebook Pixel utódja volt. Intel i7 processzorral tabletként is funkcionált, és magasabb szintet képviselt technikában, minőségben és árát tekintve is. A laptopról általában kedvező vélemények születtek, de ezer dollárért nem vált népszámítógéppé (bár Google márkás hardverrel eddig sem történt ilyesmi).

Az új Pixelbook a globális gazdasági környezet romlásának áldozata. A Google vezérigazgatója, Sundar Pichai már júliusban közölte, hogy a bizonytalanság miatt kevesebb embert vesznek fel, és bizonyos programokat leépítenek, hogy a fontosabb területekre csoportosíthassák át az erőforrásokat.

A Google hardverek azért nagyon érdekesek, mert az Android mobil operációs rendszer ökoszisztémájának irányítójaként a vállalat saját termékein érhetőek tetten a jövővel kapcsolatos elképzeléseik. A Google augusztusban mutatta be mobiltelefon-márkájának legújabb modelljét, a Pixel 7-et. Pixel Buds néven fülhallgatókat is gyártanak, és várhatóan idén ősszel mutatják be okosórájukat, szintén Pixel néven.

