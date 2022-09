Milyen nehéz volt a világ legsúlyosabb szoftvere?

Harminc évvel kiadása után a Microsoft céges levéltárosa, Amy Stevenson megemlékezett a cég legnehezebb termékéről, a Microsoft’s C/C++ compilerről.

Az internet elterjedése előtt nehezebbek voltak a dolgok. Ma már nem nagy ügy egy PDF-et lerántani a hálóról, 1992-ben azonban nemcsak a formátum, de túlnyomórészt az infrastruktúra is hiányzott ehhez. A termék így nem csak húsz 3,5 inches kis flopit, de több tucat kézikönyvet is tartalmazott, amitől a csinos programcsomag így akkorára duzzadt, mint egy minihűtőgép.

It's not #AskAnArchivist day yet but we asked our Microsoft Archivist, Amy Stevenson, a few #OneDevQuestions anyway.@Microsoft has shipped some software products that were big hits but we asked Amy:



* What was the largest piece of software we ever shipped? pic.twitter.com/I6ll7QxUZg