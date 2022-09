Kézbe vettük a legújabb iPhone-okat, megvan az új menőfaktor

Szeptember 16-án hivatalosan is elérhetővé vált a közel két hete bejelentett új iPhone-modellek többsége, a nagy napot a magyarországi iSTYLE pedig egy közel egyórás eseménnyel ünnepelte, amelynek keretén belül a hazai sajtó tagjai végre testközelből is megnézhették a készülékeket. A bemutatóra az Index is hivatalos volt.