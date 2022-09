Botrány: kiszivárgott a GTA legújabb, hatodik részének videója

A fejlesztés alatt álló játékról a hétvégén jelent meg több tucatnyi felvétel, amelyeket egy teapotuberhacker álnevű hekker tett közzé a GTA online fórumán. Először sokan azt feltételezték, hogy hamis videókról lehet szó, de azóta kiderült, hogy

tényleg a fejlesztés alatt álló játékról készült felvételek szivárogtak ki.

A Bloombergnek nyilatkozva mindezt a fejlesztők közül is megerősítették néhányan. Hozzátették azt is, hogy a kiszivárgott videókon a játék még készülő állapotában látható, és a végleges verzió ennél sokkal kiforrottabb lesz, valamint arról is beszámoltak, hogy a fejlesztői csapatot sokkolták a történtek. Többen ugyanis attól tartanak, hogy ez a fejlesztés és a marketing folyamatát is negatívan befolyásolhatja majd.

A hírügynökség szerint egy ekkora mértékű szivárgás, mint amelyet most a GTA-nál látni lehet,

szinte példa nélkülinek mondható a játékiparban (főként egy ekkora kasszasikernek számító játéknál).

A Polygon nevű online gamerportál szerint összesen 50 perc terjedelemben mintegy 90 videórészletet tettek közzé a játékról. Ezek többnyire rövid videórészletek, valamint van köztük egy hosszabb, körülbelül 3 perces videó is egy rablásról.

A kiszivárgott felvételeket bemutató videóknak egy részét eltávolították azóta a közösségi oldalakról, de sok helyen még így is elérhető a kiszivárgott anyag. Így például az alábbi videó is, amelyet alig egy nap alatt mintegy 3,5 millióan néztek meg világszerte:

Ráadásul az ügynek ezzel még nincs vége, mivel a videókat kiszivárogtató hekker azt is jelezte, hogy nem tett közzé minden anyagot, amihez hozzájutott. Azt írta, hogy üzletet szeretne kötni a fejlesztőkkel, máskülönben a későbbiekben újabb videókat tesz közzé a játékról.

A GTA legutóbbi része 2013-ban jelent meg, és óriási kasszasikernek számított, sorra döntött meg eladási és bevételi rekordokat. A Bloomberg szerint a hatodik rész korai fejlesztése már 2014-ben elkezdődött, és egy Miamihoz hasonló fiktív városban játszódik. Az egyik legnagyobb újdonság az lesz, hogy ezúttal egy női karaktert is irányíthatnak majd a játékosok (amire a széria korábbi játékaiban még nem volt példa).