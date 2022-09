Az okostantermek vonzóvá teszik a vidéki iskolákat is

Interaktív panelek, oktató robotok, 3D nyomtatók, valamint speciális bútorozás – egyebek mellett ezekkel a ma elérhető legmodernebb eszközökkel segít a diákoknak a világ és saját képességeik megismerésében a High-Tech Suli.

A High-Tech Suli pályázatán 2022-ben újabb öt hazai, valamint négy határon túli iskola nyert egyenként csaknem 30 millió forintos támogatást – adta hírül a Mészáros Csoport által támogatott Alapítvány az Innovatív Oktatásért közleménye. Ebből a pénzből nemcsak a digitális felszerelésre, hanem a tanárok képzésére, anyagi támogatására is futja. A program támogatásával így már összesen 34 iskolában több mint 11 ezer diák tanulhat és kísérletezhet a XXI. századi igényeket kielégítő digitális eszközökkel.

A Mészáros Csoport támogatását is élvező High-Tech Suli program eredményeit az alapítvány a nyáron külön kutatás segítségével elemezte. A kutatásból többek közt kiderült, hogy az okostantermek kihasználtsága kiemelkedően magas, javítják a gyerekek tanulási eredményeit és tanulási motivációját, továbbá segítenek a tanárok megtartásában, és növelik a vidéki iskolák vonzerejét is – írja a közlemény. Ehhez azonban megfelelő tanári támogatást, tantervet és komplex keretrendszert is kell kapniuk az iskoláknak.

A kutatás szerint azok a pedagógusok, akik használják az okostantermet, általában nem maradnak közömbösek a lehetőségek láttán, elhivatottakká válnak. A kiválasztott iskolák sokkal népszerűbbek lettek, ezekbe a korábbinál többen jelentkeznek még vidéken is. A program a tanárok megtartásában is egyértelműen szerepet játszik – az eszközöket használó, képzésben részesülő pedagógusok sokkal szívesebben dolgoznak tovább az adott intézményben – írja a közlemény.