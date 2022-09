Rák elleni vakcinát fejlesztenek Magyarországon, nagyon jól haladnak vele

A közlemény szerint ezt az oltóanyagot még csak állatok kezelésére használnák fel, de a tudományos kutatás később „humánegészségügyi fejlesztésekhez” is hozzájárulhat. Az Állatorvostudományi Egyetem szombaton az MTI-vel közölte, hogy az együttműködés a Rákvakcina BVM-mel – amely a magyar állam által létrehozott Széchenyi Alapok egyik portfóliócége –

egy olyan, magyar immunterápiás eljárás tökéletesítéséről és lehetséges állatgyógyászati alkalmazásáról szól, amelyet a daganatos megbetegedések kezelésére fejlesztettek ki.

A kooperáció célja az, hogy a „Lisanext” nevű eljárást – amelyet Hidvégi Máté biokémikus és Jankovics István virológus fejlesztett ki – állatokon teszteljék az egyetemen, és ezáltal továbbfejlesszék a módszert. A projekt keretében daganatos kutyákon fognak kezeléseket végrehajtani.

A vizsgálatok alatt a kutatók az eltávolított daganatokból tisztított antigént állítanak elő, amelyeket visszajuttatva az állatokba, majd immunsejtjeiket farmakológiailag aktiválva úgynevezett autológ vakcinát fejlesztenek – írta az eljárásról az Állatorvostudományi Egyetem. Hozzátették:

Az egereken végzett előzetes vizsgálatok nagyon kedvezően zajlottak, ott a legtöbb állatban a tumorok teljesen visszafejlődtek.

A közleményben végül azt írták: a kutatási projektben szerzett ismeretek elősegíthetik a daganatos betegségek biztonságos és a jelenleg alkalmazott eljárásoknál hatékonyabb kezelését, illetve később hozzájárulhatnak humánegészségügyi fejlesztésekhez is. Vagyis ezt a vakcinát most még csak állatok kezelésére tervezik felhasználni, de az itt szerzett tapasztalatok később akár emberekre vonatkozó gyógyászati fejlesztéseknél is segíthetnek.

Korábban beszámoltunk arról, hogy az mRNS-alapú oltóanyagok innovációja felgyorsította a rák elleni vakcinák kifejlesztésének folyamatát is. Külföldön is szép számmal zajlanak hasonló fejlesztések, és tavaly nyáron már volt olyan rák elleni vakcina is, amelyet embereken is teszteltek.

(Borítókép: Bruzák Noémi / MTI)