Hamarosan kiderül, miben sántikál a Google

Az elmúlt években a Google októberben leplezte le legújabb termékeit, és ezalól az idei év sem lesz kivétel. Az október 6-ra meghirdetett, Made by Google névre keresztelt eseményükre már hetekkel ezelőtt kiküldték a meghívókat. Nézzük, milyen hardveres újdonságokkal készülhet a keresőóriás.

Idén a Google egy felettébb furcsa marketingstratégiát választott, közelgő termékeiket ugyanis meglehetősen hamar, már hónapokkal a megjelenés előtt leleplezték. Ennek köszönhetően tudjuk biztosan, hogy az októberi eseményen ott lesz a Google Pixel 7 és 7 Pro, valamint a Google Pixel Watch is, ezeken felül azonban más újdonságokra és esetleges meglepetésekre is lehet számítani.

Pixel 7 és Pixel 7 Pro

A Google saját márkás telefonjai kifejezetten érdekes termékek, hiszen androidos szférában olyanok, mint az Apple iPhone-jai: ugyanazon cég rakja ugyanis össze a hardvert és a szoftvert is, melyre más példát jelenleg nem igazán találni. Mindennek hatása meg is érződik a Pixel telefonokban – leginkább azok kamerája az, mely a brutális szoftveres tuningnak köszönhetően elképesztő képeket készít, és néhány esetben még maga mögé is utasítja a konkurens gyártók papíron jobbnak tűnő készülékeit.

Mint írtuk, a keresőóriás már májusi eseményén leleplezte a Pixel telefonok következő generációját, vélhetően az esetleges kiszivárogtatások elkerülésének érdekében, ennek ellenére azonban több fotó és videó is idő előtt megjelent a készülékekről. Első blikkre az új telefonok sok mindenben nem fognak különbözni elődjeiktől, örömmel látott újdonság azonban mindenképp, hogy a kijelzőt körülölelő kávák például zsugorodnak.

A képeket elemezve szintén észrevehető, hogy a Google még nagyobb különbséget szeretne tenni a belépő szintű és a Pro modell között, egyrészről a méretkülönbséggel, másrészről pedig az anyaghasználattal. A pletykák szerint a Pixel 7 alumínium-, míg a Pixel 7 Pro rozsdamentes acélkerettel kerülhet a boltok polcaira. Azt például, hogy a készülékek milyen kamerákkal rendelkeznek, egyelőre még nem tudni, az azonban biztos, hogy az új Pixelek belsejében a Google saját, nyolcmagos Tensor G2-es chipje fog majd ketyegni.

Pixel Watch

Talán a telefonoknál is érdekesebb termék lehet az új Pixel Watch, melyről már szintén tudjuk, hogy hogyan fog kinézni, részletekbe menő információkat azonban valószínűleg csak az októberi eseményen fogunk kapni. A Pixel Watch lesz a Google első okosórája, mely a szintén Google által fejlesztett WearOS-t futtatja majd, így a hardver és a szoftver együttműködéséből következtethető pluszokra itt is számíthatunk.

Az új óra egy meglehetősen egyszerű, ámde kétségkívül szép dizájnt kap. Kör alakú kijelzővel, hatalmas kávákkal és egyetlen méretopcióval kerül majd a vásárlók elé, mely minden bizonnyal megosztja majd a felhasználókat, sikere azonban nem ezen múlhat. Mint arról évekkel ezelőtt beszámoltunk, a Google felvásárolta a FitBitet, mely az élen jár a különböző egészségügyi funkciók okoseszközökbe való implementálása terén, így ezek közül valószínűleg több is visszaköszön majd a Pixel Watchban. A siker tehát azon múlik,

hogy a Google okosórája mennyire tudja majd a tempót tartani az egészségügyi funkciók, az üzemidő és a teljesítmény terén a konkurencia készülékeivel, melyekből valljuk be, jó néhány van.

Rossz hír, hogy a legfrissebb pletykák szerint a Pixel Watch egy idejétmúlt SoC-vel és a vártnál kisebb akkumulátorral készül majd, így nem biztos, hogy a piac élére tudja majd verekedni magát – ettől függetlenül azonban rendkívül izgalmas terméknek ígérkezik.

Némi meglepetés

Az októberi eseményen az új okosóra és telefonok mellett feltűnhet még a Pixel Tablet is, mely szintén a májusi Google I/O-n lett bemutatva, megjelenési dátuma azonban 2023-ra lett kitűzve. A Made by Google című esemény meghívójában azonban az áll, hogy a bemutatott termékek szinte egyből elérhetők is lesznek – így a Pixel Tablet októberi feltűnését érdemes szkeptikusan kezelni.

Szintén pletykálják, hogy a Google egy parányi betekintést engedhet abba, hogyan is fog majd kinézni saját összecsukható telefonjuk, a Pixel Fold. A Google ezen lépése szintén nem lenne túlságosan meglepő, a konkurencia ugyanis már évek óta készít ilyen mobilokat, a keresőóriás megoldását azonban mindenképp érdekes lenne látni. Egy biztos: október 6-án, magyar idő szerint délután négy órakor minden kiderül.

(Borítókép: Artur Widak/NurPhoto/Getty Images)