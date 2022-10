Az egész Tejútrendszer hullámzott egy titokzatos erő miatt

Képzeljük el a Tejútrendszer 100 milliárd csillagát egy lapos, nyugodt víztócsának. Ezután képzeljük el, hogy valaki egy 400 millió napnyi méretű követ dob bele ebbe a vízbe. Az energia hullámról hullámra hullámzik a galaxis felszínén, és a csillagokat egy kaotikus táncban lökdösve és pattogtatva, amely csak évezredek múlva csillapodik le.

A csillagászok gyanítják, hogy valami ilyesmi valóban megtörténhetett − ráadásul nem csak egyszer, hanem többször is az elmúlt több milliárd év során − írta meg a Live Science.

A Monthly Notices of the Royal Astronomical Society című folyóiratban szeptember 15-én megjelent tanulmányukban a szerzők azt állítják, hogy a közeli Sagittarius törpegalaxis a jelek szerint legalább két alkalommal is összeütközött a Tejútrendszerrel, ami miatt a galaxis körüli csillagok rejtélyes módon különböző sebességgel rezegtek.

Láthatjuk, hogy ezek a csillagok imbolyognak, és különböző sebességgel mozognak fel-le

− mondta a tanulmány szerzője, Paul McMillan, a svédországi Lund Egyetem csillagásza.

A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a hullámok valószínűleg több százmillió évvel ezelőtt keletkeztek, amikor a Sagittarius utoljára áthaladt a galaxisunkon.

