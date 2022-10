Kiverte a biztosítékot a YouTube, eddig ingyenes funkciót tenne fizetőssé

Ha eddig nem lett volna elég ok az előfizetésre az egyre csak sokasodó reklámok tömkelege, most már a videók minősége miatt is aggódhat – egyes Reddit-felhasználók ugyanis azt jelezték az elmúlt napokban, hogy a YouTube-on már nem érhető el számukra a 4K-s (2160p) videófelbontás, csak előfizetés ellenében.

A Google és a YouTube egyelőre semmit sem nyilatkozott az ügyben,

csupán annyit tudni, hogy egy nagyon szűk felhasználói kör számára időközönként az éppen lejátszott videó felbontásának manuális kiválasztásakor a 4K-felbontás prémiumfunkcióként van megjelölve.

Azt szintén nem tudni, hogy a limitáció a YouTube böngészős és okostévés változatát is érinti-e, azok, akik jelezték az újítást, egyelőre mindannyian a telefonos applikációban észlelték.

A YouTube prémium-előfizetése idehaza 2019-ben vált elérhetővé, és olyan pluszfunkciókkal kívánta elcsábítani a felhasználókat, mint a teljesen reklámmentes videónézés és a videók háttérben futtatása – úgy néz ki, ezek mellé hamarosan beköszönthet a magas felbontású videók nézése is.

A Google-höz hasonló techóriások egyébként gyakran választanak ilyen és ehhez hasonló stratégiákat, amikor szűk felhasználói kör számára tesznek elérhetővé egy bizonyos funkciót (jelen esetben korlátozást), hogy élesben is megnézzék, milyen reakciót vált ki. Ha túl nagy a felháborodás, visszahívják a fejlesztést, ha azonban úgy látják, csak egy kis réteg számára jelent problémát a korlátozás, és üzletileg egyébként megtérül, akkor véglegesen bevezetik minden felhasználó számára.

(Borítókép: Olly Curtis / Future via Getty Images)