Az influenzaoltás nem csak az influenza ellen véd

Más védőhatása is van: egy Magyarországon nagyon sok halálesetet okozó betegség ellen is véd, és nem csak az influenza szezon ideje alatt.

Az influenzaszezon közeledtével jó az időzítése annak a spanyol orvosok által végzett tanulmánynak, aminek az elkészítéséhez nyolcvanezernél is több beteget vizsgáltak az influenza elleni védőoltás hatásainak szempontjából.

A szakértők arra az eredményre jutottak, hogy azok között, akik influenza elleni védőoltást kaptak, jóval kevesebb volt a sztrók (stroke), annak is az úgynevezett ischaemiás, tehát agyi trombózis, agyi erek embóliája által okozott változatának előfordulása. Ezalatt az agyszövet, az agyi vérerek elzáródása miatt létrejövő elhalását értjük. A magyarban hagyományosan szélütésnek vagy gutaütésnek is nevezzük a betegséget, amit azonban meg kell különböztetni az agyvérzéstől.

Jelentős probléma Magyarországon

Ez utóbbi esetén, nevének megfelelően a probléma vérzésből még az ischaemiás sztrók esetében a csökkent vérellátásból adódik. A probléma hazánkban különösen jelentős, évente több tízezer betegnél alakul ki sztrók, ami sokszor halálos kimenetelű, vagy maradandó károsodással jár. Az agyi érbetegségek által okozott halálozásban hazánk messze az EU átlagnál rosszabb mutatókkal bír, a megelőzés tehát különösen fontos lenne.

A tanulmány ideje alatt 10 évnél is tovább követték a betegeket, mely időszak során összesen 14 322 esetben fordult elő sztrók. Ezeket a betegeket hasonlították össze hetvenezernél is több, sztrókot nem szenvedett pácienssel. A vizsgálatban résztvevő egyének nagyjából 40 százaléka a volt beoltva influenza ellen. Itt érdemes megjegyezni, hogy hazánkban ez az arány uniós ajánlások ellenére ennél sokkal alacsonyabb. Sajnos sokan a mai napig elbagatellizálják az influenza jelentőségét, arra a logikára alapozva, hogy eddig nem kapták el, vagy ha el is kapták, nem okozott komoly problémákat náluk.

Ez a logika körülbelül annyira helytálló, mint azt gondolni, hogy ha eddig például nem lettünk rákos betegek, akkor ezután sem leszünk.

Az influenza ellen beoltott betegek között 21 százalékkal kevesebb sztrók fordult elő. Ez a hatás az oltás után még fél év elteltével is észlelhető volt, tehát jóval az influenza szezon után is. A további elemzések azt mutatták, hogy mindez igaz az illető nemétől és életkorától függetlenül, sőt az egyéb érrendszeri rizikófaktorok sem befolyásolták.

Az influenzaoltás mellett tüdőgyulladás leggyakoribb kórokozója vagyis a pneumococcus elleni vakcinákat is vizsgálták ebből a szempontból, de ott nem tapasztaltak hasonló, sztrók elleni védő hatást a vizsgáló orvosok.

Teljes az összhang egy másik tanulmánnyal

A mostani eredmények egyébként teljes összhangot mutatnak a májusban publikált nemzetközi INTERSTROKE tanulmány adataival, amely szintén azt mutatta, hogy az influenza elleni védőoltások legalább húsz százalékkal csökkentik a sztrók kialakulásának esélyét.

Az eredmény annyiban nem meglepő, hogy eddig is tudtuk, hogy az influenza hajlamosít az agyi infarktus kialakulására. Ha tehát a védőoltásokkal megelőzzük az influenzát, természetszerűleg csökkenteni fogjuk a sztrók előfordulását is. A vizsgálat azonban annyiban mégiscsak váratlan eredményeket hozott, miszerint mindez igaz volt az influenzaszezon idején kívül is.

Ebből a vizsgálók arra következtettek, hogy a védőoltások valószínűleg önmaguk jogán is, tehát az influenza elleni védelemtől függetlenül is megvédenek a sztrók kialakulása ellen. Francisco J. de Abajo, a vizsgálat vezetője szerint ebben feltehetőleg egy általános gyulladáscsökkentő hatás játszhat szerepet. A krónikus gyulladás szerepe az érfalak károsodásában már régóta ismert. Az influenzával kapcsolatban nemrégen jó hírek is érkeztek, a vírus egyik variánsa kihalt, így az ellen már nem kell oltani. Sajnos három további variáns továbbra is cirkulál viszont.

A spanyol vizsgálat eredményeit a tekintélyes angol nyelvű, Neurology nevű orvosi szaklapban publikálták, ahol bárki számára megtekinthetők.

A cikk szerzője allergológus és klinikai immunológus szakorvos.

(Borítókép: Marco Bello / Bloomberg / Getty Images)