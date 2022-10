A legfrissebb beszámolók és tapasztalatok szerint a legtöbb felhasználónál a TikTok már aktiválta is új funkcióját, mely lényegében egy az egyben lemásolja a francia fejlesztésű BeReal alkalmazást, ami idehaza is napról napra nagyobb népszerűségnek örvend – sőt mit több, a fiatalok körében jelenleg az egyik, ha nem a legnépszerűbb közösségi oldal.

A BeReal egy olyan közösségi platform, amely nem tud függőséget okozni, hiszen naponta csak egyszer lehet rá posztolni, de azt sem akármikor. Az alkalmazás az azonos régióban élő felhasználóknak egy időben küldi ki az értesítést, melyben az áll, itt az idő valóságosnak lenni, azaz It's time to BeReal. A felhasználóknak ezek után két percük van rá, hogy megnyissák az alkalmazást, és a hátlapi, majd előlapi kamerával egy-egy képet készítsenek arról, hogy éppen mit csinálnak – arra törekedve, hogy a lehető legvalóságosabb képet mutassák magukról.

A BeRealen nincsenek filterek, és utólagos szerkesztésre sincs lehetőség, ha megcsináltuk a képeket, és rákattintunk a Send, azaz Küldés gombra, azokat mindegyik ismerősünk látni fogja.

Éppen ezért a fiatalok körében hatalmas népszerűségnek örvend a francia fejlesztésű alkalmazás, melynek sikerét most a TikTok is megirigyelte – arra azonban senki sem számított, hogy ennyire kellemetlen módon másolják le az új közösségi oldalt. A legtöbb felhasználó számára már elérhető a TikTok „Now” elnevezésű új felülete, mely az alsó menüsorban jelenik meg a „+” gomb bal oldalán.

A TikTok Now a TikTok hitelességét egy teljesen új, kreatív szintre emeli, amely összeköt téged a hozzád legközelebb állókkal. A TikTok Now mélyebb kapcsolatot és szórakozást tesz lehetővé egy teljesen új, szórakoztató formában, és arra hív téged és barátaid, hogy a készülék elülső és hátsó kamerájával rögzítsétek, amit éppen csináltok. Naponta kaptok egy felszólítást, hogy készítsetek egy 10 másodperces videót vagy egy statikus fotót, hogy könnyedén megoszthasd, mit csinálsz éppen

– olvasható a kínai platform hivatalos tájékoztatójában az új formátum bevezetéséről. Ebből hamar kiderül, hogy egy az egyben a BeReal másolatáról van szó, néhány apró változtatással, hogy azért mégse legyen teljesen nyilvánvaló az ötlet átemelése.

A TikTok Now-ban például videókat is meg lehet osztani, míg a BeRealen csak képek feltöltésére van lehetőség, illetve míg a TikTokon a felhasználóknak három percük van arra, hogy megörökítsék, hogy éppen mit csinálnak, addig a francia platformon csak kettő.

Adatvédelmi problémák

Az új platformok bevezetése persze nem kevés adatvédelmi problémát is maga után vont, és ennek tekintetében most kivételesen a TikTok van jobb helyzetben, ami persze annak is köszönhető, hogy míg a kínai platformon egy több ezer fős csapat dolgozik, addig a francia alkalmazást csak egy alig ötvenfős csapat fejleszti a TechCrunch információi szerint.

A BeReal például minden egyes poszt mellé odabiggyeszti, hogy az adott kép hol készült, erre az információra kattintva pedig a beépített térképen keresztül pontosan le tudjuk követni, hogy épp hol tartózkodik a posztoló. Ez egy szűkebb baráti körben nem feltétlenül jelent problémát, ha azonban valaki olyan is bekerül az ismerőseink közé, akit valójában nem is biztos, hogy ismerünk, az már komoly aggályokat szül – ugyanis néhány kattintással megtudhatják, mi például a pontos lakhelyünk.

Jó hír, hogy az alkalmazás telepítésekor a BeReal automatikusan rákérdez arra, hogy hozzájárulunk-e ahhoz, hogy használja a telefonunkban lévő GPS-t, így természetesen ha ekkor ezt megtiltottuk, az előbb leírtaktól sem kell tartanunk. Ha pedig telepítéskor engedélyeztük a lokációhoz való hozzáférést, azt utólag a készülék beállításaiban bármikor módosíthatjuk. A TikTok ezzel szemben eleve nem oszt meg helyadatokat a Now nevezetű új felületén, plusz a 18 évnél fiatalabb felhasználók számára nem is engedélyezi, hogy a bárki számára hozzáférhető Discovery, azaz Felfedezés fülre posztoljanak, csakis ismerőseik (azaz követőik) láthatják Now-bejegyzéseiket.

Nem ez az első ilyen eset

Az persze, hogy a platformok egymást másolják, korántsem új keletű dolog, elég csak a Snapchatre gondolnunk, amely jóformán az első volt a ma már szinte minden közösségi platformon fellelhető „Történetek” funkció bevezetésében. Ezek azok a képek és videók, melyek 24 óráig elérhetők, majd teljesen eltűnnek a közösségi oldalakról.

Ami pedig azt illeti, a TikToknak is van mire panaszkodnia, az elmúlt hónapokban ugyanis szintén számtalan helyen jelent meg a platformhoz hasonló felület más közösségi alkalmazásokban.

A Meta például Reelsnek nevezte el a Facebookon és Instagramon is fellelhető, rövid, pörgős videókból álló felületét, míg a Google a YouTube-ba implementálta a funkciót, YouTube Shorts néven. Azt azonban egyelőre egyik adaptálónak sem sikerült elérnie, hogy felületeire saját tartalom készüljön, ugyanis egyaránt a Reels és a Shorts is a TikTokról lementett, majd újonnan feltöltött tartalmakkal van tele.

(Borítókép: Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images)