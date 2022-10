Áttörést ért el a NASA, teljesen megváltozhat a légi közlekedés

Az amerikai űrügynökség a szilárdtest-akkumulátorokkal kapcsolatos vizsgálatokat követően jutott el az áttöréshez, amelyek több energiát tárolnak és könnyebbek, mint az ipari szabványos lítium-ion akkumulátorok.

A szilárdtest-akkumulátorok kevésbé hajlamosak a túlmelegedésre és az idő múlásával bekövetkező töltésvesztésre, plusz lassabban merülnek le, mint a lítium-ion akkumulátorok.

A NASA kutatóinak most sikerült az akkumulátorok kisütési sebességét tízszeresére növelniük olyan innovatív új anyagok felhasználásával, amelyeket eddig még nem használtak akkumulátorokban.

A függőlegesen egymásra épülő cellák lehetővé tették a kutatók számára, hogy olyan szilárdtest-akkumulátort hozzanak létre, amely kilogrammonként 500 wattóra kapacitással képes tárgyakat táplálni – ami nagyjából duplája egy elektromos autóénak.

„Ez az újfajta megközelítés lehetővé teszi, hogy megduplázzuk vagy akár megháromszorozzuk az áramforrás által tárolható energiamennyiségét, ami messze meghaladja a korszerűnek tartott lítium-ion akkumulátorok képességeit” – idézte az Independent a projekt vezető kutatóját.

Az új akkumulátor máris felkeltette a kormányzat, az ipar és a tudományos cégek érdeklődését, és a kutatók több szervezettel is partnerségre léptek a technológia továbbfejlesztése érdekében.

A NASA már jelentős előrelépést tett ezen a téren a Maxwell becenevű kísérleti X–57-es repülőgépe révén, amely az üzemanyaggal működő légcsavarokat teljesen elektromos meghajtással helyettesíti.

