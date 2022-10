A bejelentést megelőző hónapokban számtalanszor lehetett már olyan pletykákról hallani, hogy az Apple idén a megszokottaktól eltérően nem kettő, hanem három új Apple Watchcsal készül, melyek közül az egyik egy már az iPhone-oknál is jelen lévő Pro modell lehet – mely ahogyan azt a neve is sugallja, a profi felhasználóknak készül.

De kik is a profi felhasználók? – merülhet fel a kérdés.

Az Apple okosórái az elmúlt években az egyik legjobb választásnak bizonyultak a hétköznapi felhasználók számára, akik heti két-három futó- vagy úszóedzésnél nem vágytak többre, az extrém vagy éppen profi sportolók számára azonban egyszerűen nem voltak kielégítőek az Apple Watchok. A legnagyobb problémát számukra a mindössze 1-1,5 napos üzemidő, a tok és a kijelző sérülékenysége, valamint a pluszszenzorok hiánya jelentette, melyek miatt inkább az olyan, direkt erre a felhasználási területre szakosodott márkánál kezdtek el nézelődni, mint például a Garmin. Ezt pedig az Apple persze nem engedhette.

Lassan, de biztosan tehát elérkezett a szeptemberi esemény, ahol kiderült, valóban készül az almás cég egy minden eddiginél durvább Apple Watchcsal, melynek neve ugyan nem Pro, hanem Ultra lett, elemeiben és karakterisztikáiban azonban ugyanazt hozta, mint amit a szivárogtatók jósoltak.

Méretes darab

Az, hogy nem egy hagyományos Apple Watchcsal lesz dolgunk, már az Ultra csomagolásának megpillantásakor kiderül, a szokásos, vékony és hosszúkás doboz helyett ugyanis egy sokkal szélesebb téglalapot kapunk. A külső borítás belsejében egy fekete-fehér havas hegységet ábrázoló fotó fogad minket, illetve két másik doboz, melyekben maga az óra és a tartozékok, illetve a hozzá tartozó szíj bújik meg. A töltő a már szokványos vezeték nélküli, az azonban egy megerősített szövetbevonattal érkezik, és maga a töltőfej sem műanyag, hanem titán.

Az Apple Watch Ultra egy minden eddiginél nagyobb, 49 mm-es titánból készült tokot kapott, mely javarészt megegyezik az almás cég korábbi okosóráinak dizájnjával, a zafírkristályból készülő kijelzőt azonban egy külön kitüremkedő perem védi. A peremnek köszönhetően az 502x410 képpontos kijelző teljesen lapos, így védve van az ütődésektől, a 2000 nites fényerőnek köszönhetően pedig a legerősebb napsütésben is hibátlanul olvasható, sőt mi több, éjszakai világításra sem utolsó. Szintén újdonság, hogy a jobb oldali Digital Crownt és az oldalsó gombot is egy külön kitüremkedés védi, melynek köszönhetően kesztyűvel például sokkal könnyebben hozzájuk lehet férni anélkül, hogy a kijelzőből bármit is kitakarnánk.

Egy Series 8-hoz hasonlítva egyébként az Ultra érezhetően nehezebb (61,3 g, szíj nélkül), karunkra felhelyezve azonban 10-15 perc után már el is feledjük, hogy ott van, egyáltalán nem zavaró a jelenléte.

Amitől Ultra

Az Apple Watch Ultra mindent tud, amit az általunk is tesztelt Series 8, így természetesen ennek az órának is az S8-as chip a lelke, ezen az órán is a legújabb, WatchOS 9-es fut, és az ütközésészlelést, a testhőfigyelést, valamint az utólagos peteérésbecsléseket is mind-mind megkapjuk. Ezeken felül azonban az Ultra több területen is fejlődést mutat – például a korábban is említett anyaghasználat terén, de a szenzorok és a különböző minősítések és szabványok listája is sokkal hosszabb, mint az alapmodellek esetében.

Az egyik ilyen például az EN13319 tanúsítvány, mely egy búvár­felszerelésekre és mélység­mérőkre vonatkozó nemzet­közileg elismert szabvány – így az Apple Watch Ultrával 40 méteres mélységig bármikor elindulhatunk búvárkodni. Víz alá merítve automatikusan elindul a Mélység app, mely méri, éppen hány méter mélyen vagyunk, illetve az új vízhőmérőnek köszönhetően azt is mutatja, hány fokos a víz körülöttünk. Szintén megkapta az óra az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának 2019-ben pontosított katonai tesztszabványát, a MIL-STD 810H-t, mely különféle előírásokat tartalmaz eszközök és megoldások tartósságának vizsgálatára, illetve a katonai eszközök kompatibilitásának biztosítására – és ugyan nem újdonság, de az IP6X-es porállósági tanúsítványról sem érdemes megfeledkezni.

Az óra ellenáll az akár –20 Celsius-fokos fagynak és az 55 fokos hőségnek is, az új, kétfrekvenciás GPS-nek köszönhetően pedig még pontosabb adatokat kaphatunk akár a városban, akár az erdő mélyén próbálunk tájékozódni. Szintén megújult az Iránytű app, mely ezúttal már képes visszakövetni, hogy merre jártunk, illetve a térben különböző pontokat is elhelyezhetünk, melyekhez szintén visszavezet minket,

így eltévedni már-már lehetetlen az Apple Watch Ultrával.

Bár az új formaterv és a szabványok mind remekül hangzanak, véleményünk szerint az új óra egyik legjobb újítása a Művelet gomb, mely a Watch bal oldalán helyezkedik el, lényege pedig, hogy egyetlen gombnyomással férjünk hozzá bizonyos funkciókhoz.

6 Galéria: Ezekkel az alkalmazásokkal használhatjuk a Művelet gombot. Fotó: Gábor Zoltán/Index

Ennek konfigurálására az óra első aktiválásánál van lehetőségünk, de a beállításokban a későbbiekben persze bármikor módosíthatjuk. A Művelet gombnak köszönhetően egy gombnyomással indíthatunk edzést vagy stoppert, változtathatunk zseblámpát az óra kijelzőjéből, vagy kezdhetjük el visszakövetni, hogy merre jártunk, így meglepően meggyorsítja ezeket az egyébként csak bizonyos alkalmazásokon belül elérhető folyamatokat. Olyannyira remek funkcióról van szó, hogy csak reménykedni tudunk benne, hogy jövőre mindegyik Apple Watch modell megkapja.

Életeket menthet

Ami az újdonságokat illeti, két dolgot nem érintettünk még: az akkumulátoridőt és a 86 dB-es hangszórót, mely vészhelyzetekben szirénaként is tud funkcionálni. Az Apple körülbelül 36 órás üzemidőt ígér átlagos használat mellett, tapasztalataink szerint azonban egy feltöltéssel ennél jóval hosszabb ideig is hordhatjuk a készüléket.

Legutóbb múlt hét szombaton, pontban délben töltöttem fel 100 százalékra az órát, a cikk írásának pillanatában, azaz hétfő délelőtt 11 óra 28 perckor – tehát közel 48 óra folyamatos használat után – 18 százalékon áll a töltöttség, úgy, hogy ebben két alvásfigyelés és egy körülbelül 4 órán át tartó, 15 kilométeres gyalogtúra lekövetése is benne van, mely idő alatt az óra folyamatosan használta több szenzorját is. A maradék 18 százalékkal tapasztalataim szerint simán kihúzom majd késő délutánig/kora estig, ekkor kell majd körülbelül 1,5 óra alatt ismét teljesen feltöltenem az egyébként 542 mAh-s akkumulátort, hogy alvásfigyeléshez már ismét használni tudjam.

A Series 8-nál tapasztalható 1-1,5 napos üzemidő az Ultra esetében tehát már inkább 2-2,5 nap, mely meglehetősen nagy előrelépésnek könyvelhető el, a konkurencia 1-2 hetes akkuidejétől azonban még mindig csúfan elmarad. Az Apple ígérete szerint azonban úton van egy olyan alacsony energiafelhasználású mód bevezetése, mely majdhogynem duplájára emeli az óra üzemidejét, így a hosszabb, akár többnapos kirándulások sem jelenthetnek majd akadályt.

Ha ne adj' isten, beüt a baj és megsérülünk, az óráról egyszerűen tudjuk tárcsázni a segélyhívót, hiszen az Ultra modellek mindegyike eSIM-képes, a 86 dB-es dupla hangszórónak köszönhetően pedig egy Sziréna funkció is a rendelkezésünkre áll, melyet akár 180 méterről is hallani lehet – így ha már úton a segítség, könnyen megtalálhatnak.

Brutálisan drága

Az Apple Watch Ultra árát az előzetes pletykák szerint 999 dollárra lőtték be, ehhez képest meglepetés volt, amikor kiderült, hogy „csak” 799 dollárt kér el érte az Apple – idehaza a borzalmas forintárfolyamnak és a forgalmi adóknak köszönhetően ez az összeg azonban 419 990 jó magyar forintra nőtt. Az Apple Watch Series 8 indulóára pontosan feleennyiről, 209 990 forintról indul, fontos azonban megjegyezni, hogy ezért az árért cserébe csak egy 41 mm-es alumíniumtokkal és egy sokkal kevésbé ellenállóbb, Ion-X üveggel szerelt Apple Watchot kapunk, mely nem eSIM-képes, és az üzemideje is sokkal rövidebb.

Érdekesség, hogy a 45 mm-es rozsdamentes acéltokkal szerelt, eSIM-képes Series 8-ért már 394 ezer forintot kér el az Apple, ez a készülék azonban még mindig nem alkalmas búvárkodásra és huzamosabb túrázására sem, így ha azt nézzük, nem az Apple Watch Ultra lett túlárazva, hanem a Series 8 eSIM-képes és rozsdamentes acéltokkal szerelt változatai.

Mint írtuk, az Apple Watch Ultra csakis kizárólag 49 mm-es titántokkal érhető el, melynek Művelet gombja narancssárgában tetszeleg. Szíjak tekintetében három újat is bemutatott az almás cég, melyek kifejezetten az új órához készültek: az Alpesi pánt a túrázókat, a Terep pánt az állóképességi sportolókat, míg az Óceán szíj az extrém vízi­ sportolókat és a hobbibúvárokat célozza meg – egyaránt 47 990 forintos áron, jó hír azonban, hogy az első szíjunk ára már benne van az Ultra árában.

Az, hogy az Apple Watch Ultra profi és extrémsportolóknak készült, tény, amellett azonban nehéz elmenni, hogy a hétköznapi felhasználónak is rengeteg extrát tud adni egy átlagos Apple Watchcsal szemben – elég csak a nagyobb kijelzőre, a hosszabb üzemidőre és a Művelet gombra gondolni.

Ebből kiindulva pedig egyáltalán nem érezzük túlzásnak mindennapi használatra való vásárlását sem. A kinézetet és a dizájnt persze szokni kell, öltönyhöz például semmiképp se vegye fel, vásárlás előtt pedig, ha teheti, mindenképp próbálja fel, egyes női kezeken ugyanis elképesztően nagynak mutathat.

Az Apple Watch Ultra szeptember 23-óta a legtöbb elektronikai üzletben megvásárolható.

(Borítókép: Németh Kata/Index)