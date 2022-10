Holografikus csevegőszobát tesztel a Google

Nyilvánosan is bemutatta a Google a cég 2021-es I/O konferenciáján beharangozott Starline háromdimenziós videóhívó rendszert. Nem verték nagydobra, de az azóta eltelt évben a fejlesztők odáig jutottak, hogy telepítésre kész a technika.

A holografikus beszélgetés még nem tökéletes, de hozza azt, amit a tizenkilencedik században már megálmodott az emberiség, és ahogy a mozifilmekben az űrhajósok beszélgetnek családjukkal. A Starline-ügyosztály munkatársai szerint ez egy mérföldkő a távközlés történetében, és ez nem tűnik túlzásnak.

A Starline egy helyhez kötött csevegőszoba, pontosabban fülke, a dolog régi telefonfülkés értelmében. Ebben a felhasználó egy nagy méretű kijelzőn, térben látja a beszélgetőpartnert, mintha csak egymással szemben ülnének.

A program termékfejlesztési vezetője, Andrew Nartker mágikus ablaknak nevezi, de nem titok, hogy a mágia felét több sztereókamera-rendszer összesen tizennégy kamerája szolgáltatja. Ezek egy része a hívót szkenneli élőben, három dimenzióban, amire aztán ráhúzzák más kamerák színes képét, egy harmadik szenzortípus pedig a hívó tekintetét követi, hogy a kijelző lentikuláris optikáját optimalizálja.

A Verge munkatársa arról számolt be, hogy ha hunyorgott, azért torzult a hívott fél feje, és a kép széléhez érő hajtincs is szóródott. A dolog azonban tényleg az, aminek mutatják: nem késik vagy csúszik a kép, és annyival is túlmutat egy szokványos Zoom-híváson, hogy fel lehet venni benne a szemkontaktust.

A projekt munkatársai az első holovideós szobákat a Salesforce, a WeWork, a T-Mobile irodáiban és a Hackensack Meridian Health rendelőjében telepítik, de a Google több mint száz partnerének felajánlotta a lehetőséget. A Starline azonban jelenleg olyan drága, hogy nem mondanak semmit az áráról, és kezdetleges is, mivel egy mozdíthatatlan fülke. Ahogy a termékfejlesztő Nartker fogalmazott: egyelőre még nem termék.

Mivel a Google-ről beszélünk, kihagyhatatlan, hogy ne emlékezzünk meg a cég rekordszámú elkezdett és hamvába holt videóhívó és csevegőalkalmazásáról, amelyek közönségét két-három évente egyikről a másikra terelik át. A Starline ebből a szemszögből annyira futurisztikus, hogy akár hasznára is válhat a cégnek egy következő Duóban vagy Hangoutsban.

