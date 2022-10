Kitérő manőverre kényszerült a Nemzetközi Űrállomás, hogy elkerüljön egy ütközést

A Roszkozmosz orosz űrkutatási hivatal közölte, hogy a manőverhez beindították az állomáshoz kapcsolódó orosz Progressz MSZ–20 orosz teherűrhajó hajtóművét, amely egészen pontosan 630,8 másodpercig üzemelt, hogy elkerüljék az ütközést. Dmitrij Petelin orosz űrhajós korábban, még a végrehajtás előtt azt mondta, hogy

mindössze rutinmanőverről van szó, a legénység valószínűleg meg sem fogja érezni.

Az állomást a pályamódosítással 1,75 kilométerrel magasabbra emelték, így 417,9 kilométeres átlagos magasságban fog tovább keringeni – közölte a Roszkoszmosz.

Az ISS legutóbb júniusban hajtott végre hasonló pályakorrekciót, akkor a Koszmosz–1408 nevű műhold roncsait kerülte el. Az űrállomás történetében eddig összesen 327 alkalommal alkalmaztak pályakorrekciót.

Egyre több baj van a keringő űrszeméttel

Az MTI arra is emlékeztetett, hogy az űrszemét egyre több gondot okoz a világűrben (sőt néha még a Földön is). Az ISS rendszeresen kényszerül kitérő manőverekre annak érdekében, hogy elkerülje az ütközést a kozmikus hulladékokkal, amelyek becsapódás esetén akár tönkre is tehetik az űrállomást.