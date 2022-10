Fontos döntést hozott a Meta, ezeréves problémára találtak megoldást

Az Instagramot és a Facebookot is birtokló Meta Platforms független felügyelőbizottsága arról döntött, hogy októbertől kezdve még nagyobb döntési joga lesz a figyelmeztető képernyők használatáról, illetve a zavaró és érzékeny tartalmak megjelöléséről.

A Reuters hírügynökség arról ír, hogy a testület – amely már most is képes felülvizsgálni a tartalom eltávolítására irányuló felhasználói fellebbezéseket – a jövőben kötelező érvényű döntéseket is meghozhat majd a tartalmak felfüggesztésével vagy visszaállításával kapcsolatban, beleértve a szövegeket, a képeket és a videókat is.

Külön a negyedéves átláthatósági jelentésében a testület közölte, hogy a június 30-án véget ért második negyedévben 347 ezer fellebbezést kapott a Facebook és az Instagram felhasználóitól világszerte.

Amióta két évvel ezelőtt megkezdtük a fellebbezések befogadását, közel kétmillió fellebbezést kaptunk a felhasználóktól világszerte

– áll a testület jelentésében, amelyben hozzáteszik:

Ez azt mutatja, hogy a felhasználók részéről folyamatos igény mutatkozik arra, hogy a Meta tartalommoderálási döntései ellen egy független testülethez tudjanak fordulni.

Az akadémikusokból, jogi szakértőkből és jogászokból álló felügyeleti testületet a vállalat azért hozta létre, hogy döntést hozzon a kényes tartalommódosítási kérdésekben, de emellett tanácsot is adhat az oldal szabályzatával kapcsolatban.