A mozifilmekért és a pornóért vannak oda leginkább a magyarok

Az I Know What You Download már évek óta követi a torrentfelhasználókat, ez idő alatt pedig több mint kilencmillió torrentet tartalmazó adatbázishoz szereztek hozzáférést, és naponta több mint százmillió megosztást észlelnek – számolt be a portálról a TorrentFreak.

A lap azt írja, oldalai egyes felmérésekhez, kutatásokhoz lehetnek hasznosak, de egyéni szórakoztatás vagy kíváncsiság céljából is érdemes felkeresni – még akkor is, ha tudjuk magunkról, hogy nem használunk torrentoldalakat. A portál (amelyet ide kattintva érhet el) meglehetősen egyszerű, megnyitás után egyből felsorolja azokat a letöltéseket, amelyek az adott IP-címről lettek indítva, feltüntetve a letöltés kezdő és befejező időpontját.

Ami talán még érdekesebb, az az, hogy az I Know What You Download különböző napi és heti statisztikákat is állít, akár egy egész ország adatait összegyűjtve.

Így derült ki az is, hogy október 24. és 25. között a Magyarországról indított torrentletöltések 46 százaléka valamilyen film, 31 százaléka pedig pornó volt.

A listát kilenc százalékkal a videójátékok, nyolc százalékkal a szoftverek, míg hat százalékkal a zenék zárják. A legnépszerűbb film jelenleg az általunk is véleményezett Barbárok, amelyet a Brad Pitt-féle Gyilkos járat követ. Kifejezetten nagy érdeklődés övezi még a Chainsaw Man névre keresztelt új animét is, amely a sorozatok között még a Sárkányok házát is beelőzte.

A jelenleg legnépszerűbb kalózkodott játék a GTA San Andreas eredeti változata, amelyet a nemrégiben teljesen és legálisan ingyenessé vált The Sims 4 követ, így furcsa, hogy a felhasználók még mindig az egyébként illegálisnak minősülő torrentoldalakról szerzik be.

(Borítókép: Leon Neal / Getty Images)