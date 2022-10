Elkezdődött minden idők legfuturisztikusabb városának felépítése

2017-ben jelentették be megalapítását, a látványtervek nyilvánosságra hozatala után azonban senki sem hitte, hogy a szaúd-arábiai Neom városából valaha is valóság lesz – a hét elején azonban kezdetét vették az építkezések.

Talán egy olyan ambiciózus projekt sem született még ezen a bolygón, mint Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceg elképzelése, az Egyiptommal és Jordániával is határos Neom létrehozása. A megapolisz három régióból, Trojenából, Oxagonból és a magyarországi lakosság szinte teljes egészét befogadni képes The Line-ból, azaz A Vonalból áll majd, melyek együttesen egy teljesen új sztenderdet nyitnának meg arról, hogy hogyan is lehet a természettel és a technológiával összhangban élni.

Üdülés és technológia csúcsra járatva

Trojena olyan ikonikus, világszínvonalú úti cél lesz, amely a természetes és a fejlett tájakat ötvözi, egyedülálló, emberközpontú élményeket kínálva a lakosok és a látogatók számára egyaránt. A célpont hat jellegzetes fejlesztési körzetnek ad otthont, amelyek középpontjában a valós és virtuális építészeti és mérnöki innovációkat ötvöző, személyre szabott élmények állnak majd. Mindez olyan úti célt hoz létre, amelyhez hasonló nincs még egy a Földön

– olvasható Neom város weboldalán Trojena régió leírása, mely a hónapokhoz igazítva négy különböző „módban” tud üzemelni. December és március között a Téli szezonhoz, március és május között a Kaland szezonhoz, május és szeptember között a Tavi szezonhoz, míg szeptember és november között a Wellness szezonhoz igazítva alakul át a régió.

Az ipar 4.0 és a körforgásos gazdaság legkorszerűbb megközelítéseinek egyesítése, valamint a jövő gyárainak létrehozása a jövő termékei számára. Ez lesz Oxagon, ahol az innovátorok és a vállalkozók felgyorsíthatják az ötleteik piacra jutását, miközben virágzó közösségekben élnek, dolgoznak és játszanak. Teljesen automatizált, új generációs kikötőnk páratlan összeköttetést kínál majd a globális piacokkal, amelyet integrált fizikai és digitális ellátási lánc hajt

– fogalmaz a weboldal Oxagonnal kapcsolatban, mely az üdülővárossal ellentétben sokkal inkább az iparra, valamint a kutatásra és fejlesztésre fókuszál majd.

A 170 kilométeres csoda

Bár Trojenának és Oxagonnak is megvan a saját maga varázsa, a legérdekesebb és legelképzelhetetlenebb fejlesztés egyértelműen a The Line névre keresztelt projekt lesz. A 170 kilométer hosszú, de mindösszesen csak 200 méter széles és 500 méter magas megapolisz két, egymással párhuzamos „falból” áll majd, melyek között életre kel a természet a sivatag közepén.

Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceg szerint a mai városok egyik legnagyobb problémája az ingázás, mely az emberek életéből akár több évet is elvehet. 2050-re a jóslatok szerint ráadásul az ingázás időtartama megduplázódhat, és addigra mintegy egymilliárd embert kell áttelepíteni a növekvő CO2-kibocsátás és tengerszint emelkedése miatt. Éppen ezért a The Line alapkoncepciója az, hogy maximálisan két perc sétával bárki a természet lágy ölén érezhesse magát, további három perc gyaloglással pedig minden gyakran használt szolgáltatást (étterem, orvosi rendelő, iskola stb.) elérjen.

A grandiózus megakomplexum ugyan 170 kilométer hosszan terül majd el, mindösszesen csak 34 négyzetkilométert foglal el, a The Spine névre keresztelt föld alatti gyorsvasútnak köszönhetően pedig alig 20 perc alatt lehet majd a város egyik végéből a másikba eljutni. A tervezett időt persze valószínűleg megállók nélkül számolták ki, a vonatnak ugyanis így is több mint 500 km/h-s sebességgel kell közlekednie, mely meghaladja a jelenleg leggyorsabbnak számító sanghaji lebegő mágnesvasút végsebességét is. A The Line-ban egyébként ez lesz az egyetlen közlekedési forma, persze a horizontális és vertikális liftek mellett, a komplexumból ugyanis mindennemű autó ki lesz tiltva.

Szintén nem elhanyagolható részlet, hogy a város abszolút zéró kibocsátású lesz, tehát 100 százalékban megújuló, legfőképp nap- és szélenergiát fognak felhasználni a működtetéséhez.

Az élelmeztetést különböző vertikális farmok kiépítésével oldanák meg, míg a víz egyenesen a Vörös-tengerből érkezne, természetesen egy különleges eljárással először sótalanítva, majd a szükséges ásványi anyagokkal visszadúsítva. A kellő napfény, árnyék és friss levegő miatt sem kell aggódni a tervezők szerint, a gondosan kialakított mikroklimatikus környezetek ugyanis ezek tökéletes egyensúlyát állítják majd fel. A napfény bejutásáért elsősorban a tükrös homlokzat felel, de a kanyont (a két épület közötti területet) is úgy tervezték, hogy a lehető legjobban használja ki a nap nyáron magas, télen pedig alacsony ívét.

Ami a növényzetet illeti, azok, amelyeknek fényre van szükségük, ott lesznek, ahol a fény van – de persze nem minden növény akar teljes nappali fényt. Sokan közülük az árnyékos vagy félárnyékos területeket kedvelik, az ilyenek pedig ennek megfelelően ezekre a helyekre lesznek ültetve.

Elkezdődtek az építkezések

Bár a látványterveket látva mindenki azt hitte, csak egy túlgondolt PR-fogásról van szó, melyekkel befektetők százait verheti át az arab állam, a jelek szerint Neom városa és a The Line tényleg megépül. Ezt bizonyítják azok a néhány nappal ezelőtt készült drónfelvételek is, melyeken jól látható a The Line alapjainak kiépítése.

A tervek szerint az első lakók már 2024-ben beköltözhetnek a megakomplexumba, az építkezések azonban csak közel húsz évvel később, körülbelül 2045 környékén fejeződhetnek be.

A The Line egy folyamatosan bővülő város lesz. Éppen ezért nem egyszerre építjük fel, hanem mostantól elkezdve folyamatosan, előreláthatólag egészen 2045-ig bővíteni fogjuk. A mestertervben, amely a 170 kilométer hosszú, 9 millió embernek otthont adó The Line-t jelenti, arányosan feltérképeztük, hogy hány futballstadionra, operaházra, színházra, mozira, rendőrőrsre, iskolára, kórházra és hasonló szolgáltatási épületre van szükségünk az idő előrehaladtával, ezeket pedig egy népességmátrixhoz kapcsoltuk

– magyarázza Giles Penderton, a projekt ügyvezető igazgatója, aki később hozzátette, hogy az első modulban egy egyetemet építenek, mert az identitást az innováció és az oktatás köré akarják a futurisztikus városban szervezni.

Minden egyes dolog, ami a világ bármelyik városában elképzelhető, valamikor a The Line-ban is fellelhető lesz, de meglehet, hogy nem az első modulban, hanem akkor, amikor a lakosság szempontjából annak értelme lesz

– folytatta, kitérve arra is, hogy a jövőben egy világszínvonalú vízipark létrehozása is a tervek között van, de egyelőre nem siettetik az ilyen munkálatokat. Elkészülésével a 170 kilométer hosszú, 200 méter széles és 500 méter magas város a világ legsűrűbben lakott területe lesz, négyzetkilométerenként ugyanis 250-280 ezer embernek adhat majd otthont a The Line.

Az persze, hogy maguk a lakók hogyan fogják viselni a bezártságot és a zsúfoltságot, csak a beköltözés után derül ki, mindenesetre a 725 millió dolláros (körülbelül 294 933 625 000 000 forintos) építkezés elkezdődött, melyről az első felvételeket alább tekintheti meg:

(Borítókép: A The Line látványterve. Fotó: Neom)