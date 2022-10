Bolygógyilkos aszteroidát fedeztek fel a csillagászok

Az aszteroidák a Föld és a Vénusz pályáján belül található csoportba tartoznak, de hihetetlenül nehéz megfigyelni őket, mert a Nap fényessége elrejti őket a távcsövek elől.

Egy nemzetközi csapat a chilei Cerro Tololo Interamerikai Obszervatóriumban található Víctor M. Blanco teleszkópon elhelyezett úgynevezett sötétenergia-kamerával kémlelte az objektumokat, megfigyeléseiket hétfőn tették közzé a The Astronomical Journal című szaklapban – írja a CNN.

Az egyik aszteroida, a 2022 AP7 nevű, 1,5 kilométer széles, és olyan pályán kering, amely a jövőben a Föld keringési pályáját is keresztezheti, de a tudósok nem tudták megmondani, erre mikor kerülhet sor – de megnyugtattak mindenkit, hogy nem most jön el a világvége.

