Elon Musk megvárakoztatja a Twitter felhasználóit, és még keményebben lép fel

Mint arról beszámoltunk, Elon Musk lett a Twitter új vezérigazgatója, hétfő este óta egyedül látja el a mikroblogplatform teljes igazgatását.

A milliárdos elmondta, hogy a Twitterről kizárt felhasználók fiókjainak helyreállítására eljárást dolgoznak ki, ami legalább néhány hétig tart.

Elon Musk azt is közölte, hogy a civil társadalom vezetőinek egy csoportjával arról tárgyalt, hogy a Twitter a jövőben milyen hatásosabb eszközökkel lép fel a gyűlölet és zaklatás ellen, valamint a választások integritásának biztosítása érdekében.

Tartalomszabályozási tanács nélkül „nem lesz szabad a madár”

A találkozón részt vettek a Színesbőrű Emberek Felemelkedésének Nemzeti Szövetsége (National Association for Advancement of Colored People – NAACP) vezetői is. A szervezet közleménye szerint Elon Musk tudomására hozták aggályaikat az általuk a Twitteren érzékelt „veszélyes, életet fenyegető gyűlölet- és összeesküvés-tartalmak miatt”.

Amíg a Twitteren gyűlöletkeltő tartalom és félretájékoztatás terjed, addig a madár nem lehet szabad

– közölte a Színesbőrű Emberek Felemelkedésének Nemzeti Szövetsége. Ez utóbbi utalás Elon Musk múlt heti üzenetére, arra, hogy „a madár kiszabadult”.

Musk ezt azután közölte, hogy a közösségi médiaóriás tulajdonosa lett, és

azt ígérte, a platform a jövőben jobban szolgálja majd a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságát.

Elon Musk az MTI szerint már a múlt héten bejelentette, hogy azelőtt nem lép tartalmi kérdésekben, illetve törölt fiókok helyreállítása ügyében, amíg létre nem hoz egy tartalomszabályozási tanácsot. Szerdán megerősítette erre vonatkozó ígéretét, és azzal egészítette ki, hogy az általa létrehozott bizottságban helyet kapnak az emberjogi közösség és azon csoportok képviselői, akik gyűlölet által motivált erőszak célpontjai.

Elon Musk, a Tesla és a SpaceX alapítója 44 milliárd dollárért vásárolta meg a Twitter közösségi médiaszolgáltatót, amely hivatalosan múlt pénteken került a tulajdonába. Ezt követően Musk elbocsátotta a Twitter felsővezetőit.