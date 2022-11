Akkor is birtokolhatja személyes adatait Zuckerberg cége, ha soha nem regisztrált a Facebookra

Az, hogy a Meta birtokában van a Facebook, az Instagram, a Messenger vagy éppen a WhatsApp felhasználóinak személyes adatainak, (mint például a telefonszám vagy az email-cím) nem meglepő, az alkalmazások ugyanis a legtöbb esetben ezeket az adatokat használják a beléptetéshez és az azonosításhoz.

De mi van azokkal az emberekkel, akik valamilyen csoda folytán soha nem regisztráltak egyik Meta alá tartozó alkalmazásba sem? Nos, a valóság az, hogy Mark Zuckerberg óriásvállalata minden bizonnyal még az ő adataikat is birtokolja, méghozzá egy meglehetősen nagy turpisságnak köszönhetően.

A cég ugyanis hosszú éveken át arra kérte az alkalmazásait letöltő felhasználókat, hogy osszák meg telefonos elérhetőségeiket, azzal a kimondott céllal, hogy gyorsabban és könnyebben találják meg barátaikat a platformon.

Ennek mellékhatásaként a Meta, amelynek összesített alkalmazásai közel 3 milliárd napi felhasználóval büszkélkedhetnek, ismeretlen, de minden bizonnyal hatalmas mennyiségű személyes elérhetőségi adatot halmozott fel olyan emberekről is, akik soha nem regisztráltak az appokra – a telefonos elérhetőségeiket megosztó felhasználók ugyanis az egész névjegyzéküket elküldték a Metának, számolt be az Insider. Ennek köszönhetően elég csak egyetlen ismerősének megosztania a névjegyzékét, ha az ön telefonszáma szerepelt közöttük, már be is került a Meta rendszerébe.

A lap több kérdéssel is megkereste az óriásvállalatot, választ azonban mindeddig nem kaptak.

Így ellenőrizheti le, hogy ön is érintett-e

Bár mint az korábban is említettük, a Facebooik, Instagram, Messenger és WhatsApp felhasználók adatait bizonyosan kezeli a Meta, ha azonban biztos benne, hogy soha nem regisztrált egyik platformra sem, ide kattintva lecsekkolhatja, Zuckerberg óriásvállalat milyen adatokat tárol önről.

Az oldalt megnyitva kiválaszthatja, hogy mobil vagy éppen vezetékes telefonszámra, esetleg email-címre szeretne-e rákeresni. Az egyik opció kiválasztása után meg kell adnia a kérdéses telefonszámot vagy email-címet, melyre azonnal rákeres a Meta – amennyiben pedig találatot észlel, azt meg is mutatja a felhasználónak.

Mindezek után saját maga dönthet arról, hogy törli-e elérhetőségeit a Meta rendszereiből, az Insidernek nyilatkozó szakértők szerint azonban mindez csak csepp a tengerben ahhoz képest, hogy a Meta milyen információkat tud a felhasználókról.

(Borítókép: Mark Zuckerberg. Fotó: Aurelien Meunier / Getty Images)