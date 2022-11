Bármikor letarolhatja a Google-t ez az új kereső

Idegennek korántsem mondható, azonban egy felettébb meggyőző koncepcióval állt elő a Google egykori munkatársa, Sridhar Ramaswamy, kinek Neeva névre keresztelt saját fejlesztésű keresője már felhasználók százezreit győzte meg – kifejezetten rövid idő alatt. A Neeva ugyanis egy olyan keresőnek hirdeti magát, mely a Google-lel ellentétben nem készít profilt a felhasználókról, így nem adja el különböző hirdetőknek azok adatait sem, sőt mi több, a hirdetéseket is teljesen blokkolja, így egy teljesen letisztult és gyorsabb böngészési élményben lehet részünk.

Azzal, hogy a legnagyobb keresőóriás milyen adatokat gyűjt rólunk, korábban az Index is foglalkozott, egy néhány hónappal ezelőtti cikkünkben annak jártunk utána, hogy a Google, mindösszesen a kereséseink alapján, milyen infókat tudott leszűrni rólunk – az eredménynek pedig korántsem örültünk. Mint ugyanis azt megtudtuk, az amerikai vállalat algoritmusai és mesterséges intelligenciái rémisztően jól működnek, játszi könnyedséggel képes megmondani, hogy egy felhasználó milyen nemű, hány éves lehet, milyen a párkapcsolati státusza, vannak-e gyerekei, illetve (nem meglepő módon), hogy melyek az érdeklődési körei.

Ezeket az adatokat a Google mind azért gyűjti, hogy később tovább tudja értékesíteni őket különböző cégeknek, hogy azok a lehető legmegfelelőbb célközönségnek jeleníthessék meg hirdetéseiket. Mindez persze nem meglepő, a Google szolgáltatásainak többsége ugyanis teljesen ingyenesen használható,

ez azonban csak látszat, a felhasználó az adataival fizet.

A Ramaswamy csapata által kifejlesztett Neeva pedig pontosan ezzel a modellel tervez szembemenni.

De hogyan működik?

Mint azt korábban említettük, a Neeva teljes egészében száműzi a reklámokat és hirdetéseket, valamint adatokat sem gyűjt a felhasználókról, így ezekről a területekről elméletben semmilyen szintű bevételt nem tud termelni – felmerül tehát a kérdés, hogy mégis hogyan képes fenntartani magát az újdonsült vállalat.

A válasz meglepően egyszerű: egy előfizetéses modellel. A keresőt persze ingyenesen is lehet használni, ekkor azonban olyan különböző korlátozásokba ütközhetünk, mint például

a hirdetésmentes keresések havi 50-re való korlátozása,

az egy fiókhoz csatlakoztatható eszközök számának kettőre korlátozása,

valamint a VPN-szolgáltatás teljes letiltása.

Ha azonban beadjuk a derekunkat és hajlandóak vagyunk havi hat dollárt a szolgáltatásra áldozni, a korábban felsorolt korlátozások mind, mind feloldódnak, így a keresések száma és a fiókhoz csatlakoztatható eszközök száma is végtelenre vált, plusz megkapjuk a VPN-szolgáltatást is, mely manapság elengedhetetlen a biztonságos böngészéshez.

Egyértelműen úgy éreztük, hogy a hagyományos keresőmotorok a reklámokról és a hirdetőkről szólnak és nem igazán a felhasználókról és azok kiszolgálásáról. A Google hatalmas erőfölényben van a piacon, éppen ezért semmi nem ösztönzi őket igazán arra, hogy valóban újítsanak és új élményeket hozzanak létre, és mint vállalat, kötelességüknek érzik, hogy egyre több bevételt és profitot mutassanak fel a részvényeseik számára, ezért folyamatosan növelik a hirdetések mértékét is

– mondta Ramaswamy, egy, a BBC-nek adott interjújában.

Így töltheti le

A Neeva jelenleg is ingyenesen letölthető, használhatja Google Chrome bővítményként, vagy beszerezheti különálló alkalmazásként is. Rövid regisztrálás után már bele is vetheti magát a keresésbe, fontos azonban megjegyezni, hogy a keresőmotor a hazai szférára még nincs igazán optimalizálva, így Google-szintű találatokat nem érdemes az újdonságtól várni.

Az „index” kifejezésre portálunk például csak a második oldalon jelent meg, kicsit pontosítva a keresést (index.hu) azonban már a Neeva is az első találatként dobta fel, ugyanez a példa pedig más esetekben is megfigyelhető. Egyszavas keresésekre csak ritkán fogunk itthon is releváns találatot kapni, ha azonban két-három összefüggő kifejezésre keresünk rá, már a Neeva is pontosan tudni fogja, mire gondolunk.

(Borítókép: Gabby Jones/Bloomberg/Getty Images)