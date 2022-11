Nagyon ritka jelenséget fotózott a Hubble űrtávcső

Bár a James Webb űrteleszkóp 2021-es fellövése óta hajlamosak vagyunk megfeledkezni a Hubble munkásságáról, a több mint 32 éves űrtávcső is tud még meglepetéseket okozni.

A NASA Hubble űrteleszkópjának képén a Földtől mintegy 200 millió fényévre, a Szűz csillagképben található ARP 248-as galaktikus hármas halmaz – más néven Wild-hármashalmaz –két galaxisa látható. A képeken feltűnő két spirálgalaxist jól láthatóan egy fényes híd köti össze, mely a valóságban csillagokból és csillagközi porból áll.

A jelenséget a szakmában árapály-csóvának nevezik, mely egy a csekély összetartó erővel bíró objektumok, mindenekelőtt galaxisok gravitációs kölcsönhatásakor létrejövő jelenség.

A két vagy több, pályájához mérten nagy méretű objektum egymás körüli keringése során az objektum különböző pontjain lévő alkotórészekre (például galaxisok esetén csillagokra, csillaghalmazokra, gázfelhőkre) eltérő távolságaik miatt eltérő tömegvonzás (azaz árapály-erők) hatnak – innen ered maga a jelenség neve is. A két objektum legközelebbi alkotórészei ennek köszönhetően jobban gyorsulnak, mint a távolabbiak, ezért az objektum a pálya hosszában elnyúlik, majd teljesen szét is eshet.

A szétesés azonban korántsem garantált. Ahogy a galaxisok közelednek egymáshoz, gravitációs kölcsönhatásba lépnek, így lehetséges, hogy egyszerűen egymásba csapódnak, de az egyesülés gyakran egy lassú táncot jelent, amely során egyre közelebb, majd távolabb kerülnek egymástól, míg végül teljesen eggyé nem válnak – fűzi a képhez a hvg.

A megfigyelés egy olyan projektből származik, amely furcsa és egyben varázslatos galaxisok gazdacsaládjai vizsgálja: az egyik ilyen a Catalogue Of Southern Peculiar Galaxies And Associations, amelyet Halton Arp és Barry Madore csillagászok állítottak össze, míg a második a Halton Arp által összeállított Atlas of Peculiar Galaxies. Mindkét gyűjtemény látványosan különös galaxisok összességét tartalmazza, köztük olyan kölcsönhatásban lévő galaxisokét, mint például az ARP 248.

Legutóbb is elkápráztatott minket

Alig néhány héttel ezelőtt az Európai Űrügynökség szintén közzétett egy új fotót, melyet a leáldozóban lévő Hubble készített két, egymást átfedő spirálgalaxisról. A két galaxis, amely a nem túl izgalmas SDSS J115331 és LEDA 2073461 nevet viseli, több mint egymilliárd fényévre találhatók a Földtől, és annak ellenére, hogy a képen úgy tűnik, mintha összeütköznének, valójában nem lépnek kölcsönhatásba egymással.

A kép egyike volt a számtalan Hubble-megfigyelésnek, amely még a 2007-ben alapított Galaxy Zoo projekt részeként készült. A projekt lényege, hogy hivatásos kutatók helyett önkéntesek százezrei készítenek galaxisosztályozásokat, gyakran pedig ők az elsők, akik valaha is megpillantanak egy-egy új csillagászati objektumot.

(Borítókép: NASA / ESA)