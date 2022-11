Régóta várt újdonság érkezik a Windowshoz

A Windows 11 22H2 névre hallgató frissítésének egyik újítása az újratervezett Feladatkezelő volt, amely átszervezett felhasználói felülettel, frissített Windows 11-stílusú megjelenéssel és egyéb funkciókkal vértezte fel az appot, mely remek alapot fektetett le az esetleges további fejlesztések bevezetésére is – melyek közül néhány most a Windows Insiderek, azaz bétatesztelők számára elérhetővé is vált.

Éveket kellett várni rá

A legjelentősebb ilyen változtatás a Feladatkezelő új keresősávja, melynek bevezetéséért évek óta könyörögtek a felhasználók. Az új fejlesztésnek köszönhetően (mely az alkalmazás felső sávjában kapott helyet) könnyebben találhat meg bizonyos, aktuálisan futó alkalmazásokat, úgy, hogy közben kizár minden más felesleges információt. Szintén újdonság még a sötét mód támogatásának bevezetése is, melyet rendszerszinten ugyan már a Windows 10-be is implementált a Microsoft a különböző alkalmazásaik csak hellyel-közzel támogatták azt.

Fotó: Windows 11 / Microsoft

Azt még nem tudni, hogy az új változások pontosan mikor kerülnek be (ha egyáltalán bekerülnek) a Windows 11 végleges verziójába, a redmondiak ugyanis előszeretettel használják az Insider kiadásokat különböző funkciók A/B/C verzióinak tesztelésére, vagy éppen arra, hogy adatokat gyűjtsenek a felhasználóktól a folyamatban lévő változásokról. Mivel a felhasználók meglehetősen pozitívan fogadták az új fejlesztéseket, nem valószínű, hogy a Microsoft visszavonná azokat, így vélhetően valamikor a következő hónapokban élesíthetik egy kisebb frissítés keretein belül.

Már javában készül a Windows 12 is

Mint arról korábban az Index is beszámolt, nemrégiben az is kiderült, hogy a Microsoft már teljesen erővel dolgozik az asztali operációs rendszer következő nagyobb verzióján. Bár korábban azt mondták, a Windows 10 lesz az utolsó verzió, 2021 őszén kiadták a Windows 11-et, ezzel megszegve saját ígéretüket, innen pedig már nincs megállás.

A szivárogtatások szerint az új frissítés több területen is újítana a 11-hez képest, leginkább a dizájn terén. A kikerült fotó alapján az új operációs rendszer meglehetősen sokat inspirálódott az Apple-féle MacOS-ből, az ugyanis szinte a megszólalásig hasonlít rá. Újdonság lehet még, hogy a jelek szerint visszatér a Windows 10-ből ismert keresősáv, melyet a Windows 11-ben alapértelmezett esetben egy ikon váltott – a 12-ben azonban már a kijelző közepén, egy felső sávban találhatjuk meg. Ideköltözött egyébként az időjárás-előrejelző is, egészen pontosan a bal felső sarokba.

Azt, hogy az új főverzió mikor kerülhet a nyilvánosság elé, egyelőre köd fedi, az azonban biztos, hogy a Windows 11 bejelentésével a Microsoft megerősítette, hogy próbálnak átállni hároméves megjelentetési ciklusra, így legkorábban valamikor 2024-re várhatjuk az operációs rendszert. Mint azt említettük, a feladatkezelőt érintő Windows 11-es frissítés jelenleg még tesztelői fázisban van, így leghamarabb valamikor jövő év elején számíthatunk a megjelenésére.

