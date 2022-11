Kijött a lista: gondot okozhat, ha valaki ezeket a jelszavakat használja

Hiába hívják fel évről évre a figyelmet a jelszavak erősségének fontosságára a különböző techóriások, a leggyakrabban használtak között továbbra is olyan végtelenül egyszerű kompozíciók szerepelnek, amelynek láttán az ember legszívesebben csak a kezébe temetné az arcát.

Akárcsak az előző években, idén is közhírré tétetett a leggyakrabban használt jelszavak listája, hogy ezzel is felhívják a felhasználók figyelmét az erősségük fontosságára. Mint az a Cybernews 2022-es, több mint 56 millió kiszivárgott jelszót vizsgáló kutatásából kiderült, továbbra is kiemelkedő arányban használunk gyenge jelszavakat, amelyek között kiemelkedő népszerűséget élveznek

az ország- és városnevek,

az állatnevek,

a billentyűzeten egymás mellett szereplő betűk és számok, valamint

a csúnya szavak.

Az egyik legnépszerűbb kombináció az 123456 volt, amelyet nem kevesebb mint 111 417 esetben figyeltek meg a kutatók, de az 12345, a password és a qwerty jelszót is számtalanszor használták – írja a hvg.hu a 7news cikke alapján.

Így lehet erős jelszót létrehozni

A Microsoft korábban kampányt indított annak érdekében, hogy a felhasználók kellő erősségű jelszavakat használjanak, ennek érdekében pedig létrehoztak egy listát. Szerintük a jelszavak biztonsága az erős jelszó létrehozásával kezdődik, amelyet a következők jellemzik:

legalább 12 karakter hosszú, de jobb, ha inkább 14,

nagybetűk, kisbetűk, számok és szimbólumok egyaránt szerepelnek benne,

a szótárban nem megtalálható és nem egy személy, kitalált karakter, márka vagy szervezet neve,

lényegesen különbözik a korábbi jelszavaitól,

legyen könnyen kitalálható, mások számára azonban annál kevésbé. Célszerű egy emlékezetes kifejezést használni, például: „6MonkeysRLooking^”.

Fontos megjegyezni, hogy a kiberbiztonsági szakértők szerint még az ilyen kacifántos jelszavak sem garantálhatják a teljes biztonságot, a feltörés esélyét azonban sokszorosára csökkenthetik.

