Hamarosan lövöldözős játékban lehet megbosszulni Trianont

Elvették országod kétharmadát, s azóta is tűkön ülve várják a maradék rész halálának napját. De már megint félreismertek. Pedig csak azt teszed, amit minden normális ember tenne ebben az esetben. Úgy hívják: REVANS

– ezzel a leírással jellemezték fejlesztői a játékot a Steam nevű online digitális áruházban, ahol már videók és screenshotok is vannak róla.

A fejlesztők azt írták, hogy a játék a „valódi és szomorú történelmi tényeken alapszik”, de egy alternatív történelmi keretben fog játszódni. A leírásból az is kiderült, hogy színhelye „Erdély egyik eldugott vára” lesz, de hogy ki ellen kell pontosan harcolni, az nem teljesen világos, mert – mint írták – „ebben a játékban nincsenek sem tengelyhatalmak, sem szövetségesek”.

A videók és képek látványvilága egyébként leginkább az ikonikus Wolfenstein-széria játékait idézi. A fejlesztők azt írták, hogy a játékban nincsenek zombik, „de azért sötétedés után szellemekkel könnyen össze lehet futni” (és a szellem mellett egy csontváz is feltűnik a trailervideóban).

A szörnyek ellen egy fazéksisakos középkori vitézt – a főszereplő egyik felmenőjét – is segítségül lehet hívni, aki a pajzsa mögé bújva esik neki lőfegyverrel a rémségeknek (a videó alapján a játékosnak is lehetősége lesz ugyanígy felszerelkezni).

A játék nem könnyű és nem is igazságos. Olyan, mint a történelem, amit végre te is befolyásolhatsz, ha tényleg elég tökös vagy

– írták a fejlesztők.

Hamarosan megjelenik – ígérte a fejlesztő

A játék független (és ismeretlen) fejlesztője az ign.hu portálnak ajánlotta figyelmébe a Revans Steam-oldalát, és azt is elmondta nekik, hogy a fejlesztés már öt-hat éve zajlik,

és ha minden jól megy, a játék karácsonyra meg is jelenik.

Ugyanakkor a Steamen egyelőre nincs feltüntetve a játék hivatalos megjelenési dátuma, holott egy hónappal a megjelenés előtt ezt azért már általában szokás jelezni (ettől persze még bármi megtörténhet).

Trianonról már a békediktátumot követő években is készült társasjáték, és azóta is újabb és újabb alkotásokban jelenik meg a nemzeti tragédia. Alig két hete jelent meg például egy új játékfilm is Béke – A nemzetek felett címmel, amely Nagy Ferót is megríkatta. A filmről készült kritikánk itt olvasható.