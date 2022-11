Veszélyes lehet, ha így tárolja az adatait, könnyen ellophatják

Az online, felhőben tárolt adatok is jelentős mértékben ki vannak téve a hekkertámadások veszélyének. Egy technológiai vállalat most összeszedte, hogy pontosan milyen kockázatok merülhetnek fel ezzel kapcsolatban.

November 30-án lesz a számítógépes biztonság napja, és a Kingston Digital Europe szakértői ebből az alkalomból foglalták össze a legfontosabb tudnivalókat.

A vállalat közleményében ismertették, hogy az Európai Unió Kiberbiztonsági Ügynökségének egyik legfrissebb jelentése szerint a koronavírus-járvány alatt jelentősen megnőtt az igény a felhőalapú szolgáltatásokra a vállalkozások körében. Ezzel kapcsolatban arra hívták fel a figyelmet, hogy ha egy vállalkozás felhőben tárolja a fontos adatait, akkor mindenképp szüksége van egy titkosított adattárolóra (például USB-meghajtóra) is,

mivel a felhő megnyitása egy külső hálózatról veszélyes lehet.

„Egy ilyen eszközzel nem kell megkockáztatnunk, hogy bejelentkezzünk a céges felhőbe egy vonat, kávézó, étterem wifijével – vagy bármilyen más ismeretlen wifivel, ami veszélyeztetheti mind a saját, mind a vállalati adatokat. Ha ugyanis az adatokat az irodán kívülre visszük, és a saját vagy a cégestől eltérő wifin keresztül próbálunk hozzáférni a VPN-hálózathoz, a meglévő szervezeti kiberbiztonsági és adatvesztés-megelőzési irányelvek többé már nem tudnak biztonságot nyújtani számunkra.

Így adataink könnyedén puha célponttá, mi pedig hackertámadás áldozataivá válhatunk, ami adatszivárgással, illetve a vállalati adatok elvesztésével vagy ellopásával járhat

– írta közleményében a többek közt adattárolókat is gyártó technológiai vállalat.

A Kingston szakértői mindebből adódóan azt javasolták a felhasználóknak, hogy minden fontos adatuk legyen meg felhőben, valamint egy titkosított fizikai adattárolón is. „Ha a meghajtó elveszett vagy ellopták, adataink továbbra is biztonságos helyen vannak, ha pedig nem férünk hozzá biztonságosan az internethez, akkor is megvannak az adatok a meghajtón” – írták.