Nincs több repülő üzemmód, hamarosan telefonálni is lehet a levegőben

Az Európai Bizottság döntése alapján az uniós tagállamok légitársaságainak 2023. június 30-ig van idejük arra, hogy elérhetővé tegyék az 5G-frekvenciát a repülőgépeiken, ezzel utasaik kedvére téve, hiszen ezt követően nem kell majd többé repülő üzemmódba kapcsolni telefonjaikat a felszállás előtt, és repülés közben is használhatják annak összes funkcióját – írja a BBC.

Thierry Breton, a belső piacért felelős EU-biztos szerint a terv innovatív szolgáltatásokat tesz lehetővé az emberek számára, és elősegíti az európai vállalatok növekedését.

A csillagos ég többé nem szab határt, ha a szupergyors, nagy kapacitású internetkapcsolat kínálta lehetőségekről van szó

– mondta.

Az új rendszer képes lesz kihasználni az 5G által biztosított jóval gyorsabb letöltési sebességet, ami akár 100 megabit per másodperc is lehet, így néhány perc alatt egy filmet is le lehet tölteni. Dai Whittingham, az Egyesült Királyság repülésbiztonsági bizottságának vezérigazgatója a BBC-nek nyilatkozva azt mondta, hogy a repülőgép üzemmód azért volt fontos, mert nem ismerték, hogy a mobileszközök milyen hatással lehetnek a repülőgépekre.

Elmondása szerint félő volt, hogy azok megzavarhatják az automatikus repülésirányító rendszereket. Az 5G-vel kapcsolatban megjegyezte, hogy ahhoz más frekvenciát használnak, emiatt sokkal kisebb az interferencia kockázata.

Az utazóközönség 5G-t akar. A döntéshozók megnyitják ennek a lehetőségét, de lesznek olyan lépések is, amelyek biztosítják, hogy bármit is tesznek, az biztonságos legyen

– tette hozzá a vezérigazgató.

Mint megírtuk, jelentős könnyítés jön 2024-ben a brit repülőtereken. Az új, csúcstechnológiás 3D szkennereknek köszönhetően két éven belül megszűnhet az az intézkedés, hogy a biztonsági ellenőrzéskor ki kell pakolni a laptopokat és a folyadékokat a kézipoggyászból. A fejlett technológiát, amely a kórházakban használt CT-szkennerekhez hasonlóan működik, 2017 óta tesztelik a londoni Heathrow reptéren.

(Borítókép: Bing Guan / Bloomberg / Getty Images Hungary)