A világ lakosságának nagy része már rezisztensé vált a Covid–19-re, azonban fennáll annak a veszélye, hogy egy új változat megjelenése jelentős halálozást okozhat. A WHO főigazgatója szerint sokkal közelebb vagyunk ahhoz, hogy kijelenthessük, hogy a járvány vészhelyzeti szakasza véget ért – de még nem tartunk ott.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései szerint a világ népességének 90 százaléka mostanra rezisztens a Covid–19-re, ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy egy új változat is megjelenhet.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója szerint az éberség hiánya nyitva hagyta az ajtót egy új vírusváltozat megjelenése előtt, és megelőzheti a globálisan domináns Omicront.

A szervezet becslése szerint a világ lakosságának legalább 90 százaléka rendelkezik valamilyen szintű immunitással a Sars–CoV-2-vel szemben, a korábbi fertőzés vagy védőoltás következtében. Sokkal közelebb vagyunk ahhoz, hogy kijelenthessük, hogy a járvány vészhelyzeti szakasza véget ért – de még nem tartunk ott

– mondta Tedros a Covid–19-betegséget okozó vírusra utalva. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a felügyelet, a tesztelés, a szekvenálás és az oltás terén tapasztalható hiányosságok továbbra is tökéletes feltételeket teremtenek egy olyan új változat megjelenéséhez, amely jelentős halálozást okozhat.

Nemrég volt egy éve annak, hogy a szervezet bejelentette, hogy megjelent az omikron, a Covid–19 világjárvány új változata. Ez a vírus azóta bejárta a világot, és jelentősen fertőzőképesebbnek bizonyult, mint elődje, a Delta – írta a The Guardian.

(Borítókép: Covid-19-tesztet végeznek egy pekingi utcán 2022. november 25-én. Fotó: Noel Celis / AFP)