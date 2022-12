Ezt tudja a szuperszámítógép, amely Magyarországra érkezik

Az együttműködés eredményeként az egri felsőoktatási intézmény hozzáférést kap a kontinens egyik leggyorsabb szuperszámítógépéhez, amely lehetőséget kínál több kutatási projekt és kutatócsoport munkájának felgyorsítására, támogatására.

A Komondor nevű gépet többek között a Debreceni Egyetem is alkalmazza borvidékek mikrobiológia terroirjának vizsgálatára, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem kvantumkémiai módszerek fejlesztésére, de az ELTE és a Magyar Tudományos Akadémia kutatói is igénybe veszik a nagy teljesítményű számítógép nyújtotta lehetőségeket.

A berendezés tavaly év végén került a Szuperszámítógép Központba, amelyet 2023 januárjában vehetnek majd birtokba a felhasználók, így az egyetem kutatói is.

Hihetetlenül gyors és nagy a kapacitása

A gép partíciói összességében a jelenlegi HPC (High Performance Computer) kapacitás tízszeresének megfelelő 5 petaflops-ot tudnak biztosítani. Emellett dedikált mesterséges intelligencia és Big Data partíció is rendelkezésre áll nagy számításigényű és jelentős tárkapacitást igénylő számítási problémák megoldására. A rendszert egy több mint 10 petabyte tárhelyű, több szintű tárolórendszer egészíti ki.

A megállapodás az MTI szerint azért is fontos az egri intézmény számára, mert a különböző témakörökben kutatást végző munkatársak és tevékenységük HPC kutatási projektekbe történő bevonása lehetővé teszi a két terület szorosabb kapcsolódását, valamint ösztönzi a tudományterületek határán születő publikációk készítését.

Az informatika kar oktatói és az EKKE Agria Innorégió Tudásközpont munkatársai Király Roland vezetésével több kutatási projektet is terveznek megvalósítani a HPC felhasználásával. A tudományos munka támogatásával párhuzamosan a karon elindul a HPC képzés angol és magyar nyelven, hogy a kutatási feladatokba a hallgatók is mielőbb be tudjanak kapcsolódni.