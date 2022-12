Itt a jövő olcsó városi járműve, amihez üzemanyag sem kell

A környezetbarát velomobil akár az autót is kiválthatja a városi közlekedésben. Balásházy László okleveles gépészmérnök elmondta az Indexnek tapasztalatait, és kifejtette, miért hatékony a Magyarországon kevésbé ismert közlekedési eszköz.

A velomobil olyan ultrahatékony, emberi erő által hajtott jármű, amelynek általában három kereke és kompozit önhordó áramvonalas karosszériája van. A jármű számára rendelkezésre álló kis meghajtóteljesítmény minél hatékonyabb kihasználása érdekében rendkívül alacsony menetellenállással rendelkezik, amellyel egyedülálló a jelenleg elterjedt közlekedési eszközök között.

A kis keresztmetszetnek és a jó aerodinamikának köszönhetően sík úton 30-50 kilométer per órás sebességet is elérhet. Pontosan úgy működik, mint egy hagyományos kerékpár: saját erővel kell pedálozni.

A velomobillal megvan a lehetőség arra, hogy valóban fenntarthatóvá váljon a közlekedés. Főként emberi szállításra alkalmasak azoknak, akik egyedül, kisebb rakománnyal utaznak. Az egészségügyi előnye vitathatatlan, de a vezetés élvezete miatt sem lenne utolsó azoknak, akik érdeklődnek az alternatív közlekedési eszközök iránt.

A kompozit anyag miatt költséges a velomobil előállítása, de a fenntartása már jóval olcsóbb.

Előnye, hogy útközben jó testmozgásnak, nem kötelező rá biztosítást kötni, minimális a szervizköltsége (a kerékpáralkatrészek cseréje miatt), nagyjából huszadakkora az energiaigénye, mint az autónak, és nincs károsanyag-kibocsátása.

Eleinte egy kis kirándulást tettem a szomszéd faluba, hogy megnézzem, kényelmesen bejárható-e vele egy hosszabb út. Majdnem 60 kilométeres körtúrát tettem vele körülbelül két óra alatt. Az átlagsebességem 34 kilométer per óra volt, és egy tíz kilométeres egyenes szakaszt 12 perc alatt tettem meg vele

– mondta az Indexnek Balásházy László gépészmérnök, miután kipróbálta a velomobilt Romániában.

A velomobil hivatalosan kerékpárnak minősül, úgyhogy autók között is lehet vele haladni, vagy bicikliúton. Ráadásul 50-100 liter csomag is tárolható benne, miközben kényelmes, hogy félig ülő, félig fekvő pozícióban haladhat vele a vezetője. Télen speciális ruha nélkül is komfortos, mert utasa nincs kitéve az időjárási viszontagságoknak.

Világrekordot állított a velomobil-vezető, aki áttekerte Németországot

2022. augusztus 27-én és 28-án Holger Seidel a World Ultracycling Association szervezésében kezdte meg világcsúcskísérletét, amivel a velomobilt próbára tette, hogy bebizonyítsa, mennyire reális alternatíva lehet egy autó mellett. Holger Seidel teljesítette a kihívást: velomobillal 30 óra alatt átszelte Németországot.

Kevesebb mint 33 óra alatt 1070 kilométert tett meg velomobillal délről északra Németországon keresztül. Ezzel több órával megdöntötte a korábbi világcsúcsot. Az 1100 kilométeres távhoz autóval körülbelül 10,5-11,5 órára van szükség, forgalomtól függően, megállás nélkül.

Út közben egy csapat kísérte és felügyelte a szabályok betartását, gondoskodott Holger Seidel ellátásáról és a jármű karbantartásáról. Az idő minden megszakítást és meghibásodást magában foglalt. A rekord megdöntéséhez Seidelnek 40 kilométer per órás átlagsebességre volt szüksége, aminek elérésével bebizonyította a jármű hatékonyságát.

A rekordkísérlet nemcsak a szórakozásról és a sikerről szólt Seidel számára, hanem az Efahrer szerint mélyebb jelentése is volt.

E rendkívül nagy távolság rövid idő alatti megtétele az izomhajtású járművekben rejlő lehetőségeket hivatott szemléltetni, valamint hogy szemléltesse az éghajlatra gyakorolt lehetséges pozitív hatásokat

– mondta Holger Seidel, aki a YouTube-on egy videónaplóban rögzítette a tapasztalatait.

(Borítókép: Velomobilon közlekedő férfi 2020. május 7-én New Yorkban. Fotó: Noam Galai / Getty Images)