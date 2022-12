Szorongást okoz az édesítőszer?

Az aszpartám vagy E951 egy mesterséges édesítőszer, amely a nyolcvanas évek elején terjedt el széles körben. Mára több ezer féle élelmiszer alkotóeleme. A Floridai Egyetem kutatói által az amerikai tudományos akadémia lapjában, a PNAS-ben megjelentetett vizsgálat azt állapította meg, hogy az aszpartám komoly idegrendszeri változásokat okozott egereknél.

A kutatók a kísérletek során az amerikai élelmiszer- és gyógyszerbiztonsági hivatal által meghatározott napi bevitel (egerek testtömegéhez alkalmazott) 15 százalékát kapták édesített víz formájában. Az állatok lelkiállapotát különleges útválasztó tesztekkel vizsgálták, így mutatták ki a megnövekedett szorongást, amit az is alátámasztott, hogy a rágcsálók boncolása során az agy érzelmekért felelős központjában, az amigdalában is eltéréseket találtak. Ennél is meglepőbb volt, hogy a szorongás nemcsak az édesítőszert fogyasztó egereknél, de utódaiknál is kimutatható volt. Diazrepám nyugtató alkalmazása ugyanakkor elmulasztotta a szorongást későbbi generációknál is.

Az aszpartám epigenetikus szorongásfokozó hatására azonban mindez nem elégséges bizonyíték. Egyrészt azért, mert az embernél ezt nem vizsgálták, patkányoknál pedig egyenesen olyan kutatási eredmény született, ami talált bizonyítékot a szorongás változására. Ismeretlen továbbá a viselkedés változását kiváltó működési mechanizmus, amit nemcsak a két aminosavból álló dipeptid bomlásterméke, hanem az édesítőszerek bélflórára gyakorolt hatása is okozhat.

Ezek fényében tehát az eredményt érdemes fenntartással kezelni. Annyi biztos, hogy a mesterséges édesítőszerekkel kapcsolatban eddig főleg rákkeltő hatásuk érdekelte a tudományt, ez az első olyan kutatás, amelyben idegrendszeri hatásait vizsgálták – írja a ScienceAlert.



