A Tesla szép csendben elkezdte a kamionok piacát is meghóditani

Az ügyfél pedig nem más, mint a karácsonykor hagyományosan aktív Pepsi Cola vállalat. Elon Musk a bemutatón személyesen kért elnézést a késésért.

Az utóbbi öt év őrületes volt! Nem csak számunkra, az egész világ számára

- kommentálta az első példányok kulcsainak átadását Elon Musk.

Új töltési módszer

Úgy tűnik azonban a három motorral felszerelt kamionra érdemes volt várni, hiszen a tisztán elektromos hajtással megtenni képes kilométerek meggyőző száma mellett egy új töltési módszert is hoz magával a Semi. Ehhez egy különleges, saját, folyadékos hűtőrendszerrel ellátott töltőkábel kifejlesztésére is szükség volt, amely már megawattos nagyságrenddel képes biztosítani az elektromos jármű töltését.

Ennek a kábelnek a Tesla személyautóhoz kifejlesztett változatát is megígérte most Elon Musk. Ezt az amerikai Tesla tulajdonosok minden bizonnyal örömmel hallották, mivel jelenleg a cég Supercharger néven futó gyorstöltői mellett akkora sorok állnak, hogy a Teslások nemritkán a konkurens Volkswagen által üzemeltetett Electrify America töltőihez kénytelenek átkullogni.

A Tesla ugyan személyautóiról vált híressé, várhatóan azonban az elektromos nyergesvontatók elterjesztésével a cég környezetvédelemre kifejtett hatása még nagyobb lesz. Az Egyesült Államokban jelenleg az összes jármű mindössze százalékát képezik a kamionok, károsanyag kibocsátásuk azonban a gépjárművek által a légkörbe juttatott szennyezőanyagok 20 százalékáért felelős.

A most leszállított példányok egyébként nem sokkal az első bemutató után már konkurenciát is kaptak, melyet fejlesztői irónikusan Nikolá-nak nevezett el, Elon Musk cégének névadójára, Nikola Teslára utalva. Az a projekt azonban a mai napig megrekedt az ígéret szintjén, óriási botrányok közepette.

Megvárták a kormányzati kedvezményt

Ezzel szemben a Tesla úgy tűnik, akár előbb is el tudta volna kezdeni a szállításokat, valójában csak a végső engedélyekre, illetve az amerikai parlament által nemrég lehetővé tett 40 ezer dolláros kedvezményre vártak. Az új járgány minden szempontból lenyűgöző, mind műszaki paraméterei, mind pedig dizájnja szempontjából.

A számunkra szokatlan elnevezésű Semi (a név a kamionok angol nevére, a "Semi Truck"-ra utal) 850 kilométert is képes megtenni egy töltéssel, a vezető pedig egy egészen szokatlan központi pozícióban ül, míg a műszerfal két oldalról a sofőr felé hajlik. A vezetőfülkében rengeteg hasznos tárhelyet is kialakítottak, és Musk szerint a sofőr akár állva is elfér. Ennek persze nehéz elképzelni a gyakorlati hasznát első hallásra. Az első példányok majd Kalifornia és Nevada államban közlekednek, így a Tesla mérnökök a közelben lesznek a finomhangolások és végső beállítások elvégzésére.

A Tesla két másik, ugyancsak rendkívüli érdeklődéssel várt modellje azonban úgy tűnik tovább késik. A Cybertruck és a Roadster továbbra is várat magára.

