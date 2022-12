Világszerte csökken a férfiak nemzőképessége

Egy friss, igen sok beteget magában foglaló tanulmány szerint a férfiak nemzőképessége, egészen pontosan spermiumszáma csökkenő tendenciát mutat világszerte. Ennél is aggasztóbb talán, hogy a csökkenés mértéke ráadásul gyorsul. Ez több szakértő szerint komoly aggodalomra ad okot, de van néhány olyan szakember is, aki inkább nyugtatná a kedélyeket.

A történet háttere néhány évvel ezelőttre, egészen pontosan 2017-re nyúlik vissza. A témával foglalkozó kutatók ekkor jelentettek meg egy tanulmányt, amely tulajdonképpen 200 korábbi felmérés eredményeit foglalja össze és analizálja, tehát szaknyelven kifejezve egy meta analízisről van szó.

Ennek adatai alapján megállapították, hogy a vizsgált területeken, vagyis

Európában Észak-Amerikában, illetve Ausztráliában élő férfiak esetében spermaszám folyamatos csökkenése figyelhető meg.

Az eredmények miatt a szerzők már akkor elkezdték kongatni a vészharangot. Emiatt akkor még komoly kritikákat is kaptak a vizsgálatban nem szereplő, de a téma szakértőinek tekinthető kutatóktól. A fő ellenérv akkor az volt, hogy gyakorlatilag csak a fehér férfiak vizsgálati eredményeit tartalmazta az analízis, globális következtetésekre tehát nem alkalmas.

A szerzők a vizsgálatba bevont férfiak geográfiai elhelyezkedését azzal magyarázták, hogy a fent említett területekről érhetők el elsősorban megbízható laboratóriumi adatok. Ez kétségkívül így is van, tehát világméretű elemzésre az akkori tanulmány valóban nem adott módot. A szerzők ezt azóta orvosolták, és a nemrégiben megjelent, immáron a világ valamennyi területéről begyűjtött adatok alapján újra arra a következtetésre jutottak, hogy a férfiak spermium száma immáron bizonyíthatóan világszerte csökkenő tendenciát mutat.

Sőt, a csökkenés egyre gyorsabb.

A csökkenés tendenciáját jelenleg évi 1 százaléknál is nagyobbnak találták a tanulmány szerzői, ami szerintük semmiképpen sem elhanyagolható. Mindennek több oka is lehet így, például az egyre növekvő környezetszennyezés, a növényvédőszerek és egyéb kemikáliák egyre szélesebb körű felhasználása, és természetesen az egészségtelen életmód is. A szerzők ezek közül elsősorban a világszerte egyre gyakoribbá váló elhízást, illetve a fájdalomcsillapító gyógyszerek használatának növekvő arányát emelik ki. Az elemzők azt is hozzáteszik, hogy a férfiak nemzőképessége egyébként általános egészségi állapotuk kiváló fokmérője is egyben. Egy másik hasonló vizsgálat nem a férfiak spermium számát vizsgálta, hanem a nemzőképtelenség miatt orvoshoz forduló férfiak arányát.

Az eredmény ebben a vizsgálatban is ugyanaz volt, az adatok a férfi nemzőképesség csökkenését mutatták.

Dr. Ryan Smith, a University of Virginia urológusa szerint azt azért még korai lenne kijelenteni, hogy az emberiséget a kihalás fenyegetné, legalábbis emiatt, de a rendkívül széleskörű vizsgálat eredménye mindenképpen elgondolkodtató.

