Nagy a baj, kék halált okozhat a legújabb Windows-frissítés

Nem a legstabilabb kiadások egyike lett a Windows 10 KB5021233 kódjelzésű, december 13-án kiadott frissítése, a felhasználók visszajelzése alapján az ugyanis sok esetben az úgynevezett kék halállal bünteti a számítógépezőket. A kék képernyő általában akkor jelenik meg, amikor a rendszer valamilyen hiba miatt nem tudja elindítani magát, az új frissítéssel pedig ez egy elég gyakori probléma lett, emlékeztet az XDA Developers.

A problémát úgy néz ki, hogy a system32 és a system32/drivers mappában található hidparse.sys fájlverziók közötti eltérés okozza. Fontos megjegyezni, hogy mindez csak a Windows 10 20H2 és a 22H2 közötti kiadásokat érinti, így például a már Windows 11-et használók teljes biztonságban vannak. A problémáról szerencsére már a Microsoft is tud, sőt mi több, már dolgoznak a javításán is, annak elkészüléséig azonban közzétettek egy rövidebb útmutatót is, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet elkerülni a problémát – ezt ide kattintva olvashatja el.

Már javában készül a következő verzió is

Mint arról korábban az Index is beszámolt, nemrégiben az is kiderült, hogy a Microsoft már teljes erővel dolgozik az asztali operációs rendszer következő nagyobb verzióján. Bár korábban azt mondták, a Windows 10 lesz az utolsó verzió, 2021 őszén kiadták a Windows 11-et, ezzel megszegve saját ígéretüket, innen pedig már nincs megállás.

Azt, hogy az új főverzió mikor kerülhet a nyilvánosság elé, egyelőre köd fedi, az azonban biztos, hogy a Windows 11 bejelentésével a Microsoft megerősítette, hogy próbálnak átállni hároméves megjelentetési ciklusra, így legkorábban valamikor 2024-re várhatjuk a vélhetően Windows 12-re keresztelt operációs rendszert.

(Borítókép: Kiyoshi Ota/Bloomberg via Getty Images)