Magánbeszélgetéseket hallgatnak le az Alexán keresztül

Elektronikai szakértők arra figyelmeztettek az Amazon új Echo készülékének beüzemelése előtt – amely személyi asszisztensként szolgál a mindennapokban –, hogy ne a hálószobában helyezzék el.

Ezek a készülékek számos funkciót kínálnak, többek között híreket mondanak és időjárás-jelentésről tájékoztatnak, de ébresztőt is be lehet állítani vagy zenét lehet lejátszani róluk. Amit eddig nem hoztak nyilvánosságra az Amazon készítői, hogy a termék a felhasználók egyes beszélgetéseit is rögzíti.

Hannah Fry, a University College London matematikusa és a technológiai cégek algoritmusainak szakértője elmondta, hogy a kütyüt távol kellene tartani olyan helyiségektől, ahol magánbeszélgetéseket folytatunk.

Vannak olyan terek az otthonunkban, mint a hálószoba és a fürdőszoba, amelyeknek teljesen privátnak kellene maradniuk. Ez a technológia egy szóval aktiválódik, de utána még egy rövid ideig rögzíti a hangot. Az emberek ezt elfogadják, de mindannyiunknak több időt kellene azzal töltenünk, hogy átgondoljuk, mit jelent ez a magánéletünkre nézve

– vélekedett a szakértő, aki hozzátette, hogy a nagy technológiai cégeknek küldött, az adatokra vonatkozó kérésekből kiderült néhány, a saját otthonában folytatott beszélgetés tartalma.

Kikapcsolható a hangrögzítő funkció

Az Amazon korábban megerősítette, hogy a munkatársak néha lehallgatják az Alexán keresztül folytatott vásárlói beszélgetéseket, mondván, hogy az ilyen felvételeket a kutatásban használják fel, hogy javítsák az eszköz képességét az emberi beszéd megértéséhez – írja a Mirror.

A felhasználói visszajelzések hatására lehetőség van arra, hogy kikapcsolják a készülék egyes rögzítési funkcióit.

„Ehhez nyissa meg az Alexa alkalmazást okostelefonján, és lépjen a beállítások menüpontba! Ezután lépjen az Alexa adatvédelemre, és válassza az Alexa adatainak kezelése lehetőséget! Nyomja meg a Mennyi ideig rögzítsen gombot (How Long to Save Recordings), majd a Ne készítsen felvételt (Don't Save Recordings), és válassza a megerősítést! Ezután görgessen lefelé a Alexa javításának segítése (Help Improve Alexa) menüponthoz, és kapcsolja ki a Hangfelvételek használata (Use of Voice Recordings) opciót!” – javasolták a funkció módosításához.

Az Alexa adatvédelmi beállítások menüpontjában található olyan funkció is, amely lehetővé teszi a felhasználónak, hogy visszavonja az eszköz által készített konkrét felvételek törlését.