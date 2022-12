Ne fusson, sprinteljen az év legjobb okosórája után

Nemcsak a mobilok és a fülhallgatók, hanem az okosórák terén is mozgalmas évet hagytunk magunk mögött. Igaz, a kategóriában túl nagy áttörés nem történt idén, de talán pont ennek köszönhető, hogy a szokásosnál is kiforrottabb készülékeket kaptunk a gyártóktól.

Korábban már megnéztük, hogy belátásunk szerint melyek voltak az év legjobb, átlagfelhasználók számára is hozzáférhető okostelefonjai és vezeték nélküli fülhallgatói, év végi összegzésünk utolsó fejezetében pedig annak próbálunk utánajárni, hogy melyek voltak az idén bemutatott legjobb okosórák. A helyzet persze itt sem egyszerű, ugyanis pontosan úgy, ahogy fülhallgatót, okosórát sem vaktában választ az ember – az első és legfontosabb tényezőnek a szinergiának kell(ene) lennie, ugyanis hiába választunk egy számunkra rendkívül szimpatikus órát, ha az képtelen kommunikálni a telefonunkkal.

Az iPhone mellé az Apple Watch lesz a befutó

Az már senki számára sem lehet újdonság, hogy az Apple egy kifejezetten zárt ökoszisztémát épített ki maga köré, így saját fejlesztésű telefonjaikhoz jóformán csakis a saját fejlesztésű okosóráikat lehet használni, és fordítva. Ebből kiindulva az iPhone-tulajoknak túlságosan nem kell megerőltetniük magukat választás terén – gondolnánk elsőre –, hiszen Apple Watchból évente mindig csak egy új csúcsmodell jön. Az Apple azonban idén csavart egyet a stratégián.

A palettába befutott ugyanis második alternatívaként az Apple Watch Ultra, mely a régóta pletykált, kifejezetten extrém sportolóknak tervezett modell lett, melyet „természetesen” többségében az átlagember visel úgy, hogy a pluszfunkciók 50 százalékát ki sem használják. De mégis miért tesznek így? Az Apple új okosórája több területen is újított a korábbi modellekhez képest: nagyobb lett a kijelző, hosszabb az üzemidő, és egy plusz „Művelet” névre keresztelt gomb is az óra bal oldalára fért, melyek valóban hasznosak a mindennapok terén. Azt azonban fontos leszögezni, hogy az EN13319-es és az MIL-STD 810H tanúsítványok jelenléte, melyek röviden és tömören rendkívül strapabíróvá teszik az órát, teljességgel feleslegesek, ha csak egy jól kinéző egészségügyi társat szeretne iPhone-ja mellé.

Az Apple Watch Ultra a 420 ezer forintos ajánlott fogyasztói árával ugyanis egyáltalán nem egy kifizetődő vétel, amennyiben tényleg nem használja ki annak képességeit a végletekig. Ha átlagfelhasználónak vallja magát, teljes mértékben meg fog elégedni a gyártó másik készülékével, az Ultrához képest közel féláron kapható Series 8-cal. Ez az óra pontosan azt a formatervet és mentalitást viszi tovább, mint a korábbi generációk, néhány plusszal, melyekről itt írtunk részletesebben. Szintén érdemes néhány szót ejteni a második generációs Apple Watch SE-ről is, a funkciók visszafogottsága miatt azonban ezt a készüléket egyszerűen nem lehet az év legjobbjának nevezni – bár tény, ha egy pénztárcabarátabb megoldást keres, az SE is remek választás lehet.

De mi a helyzet a másik oldalon?

Áttérve az androidos szférára, nem meglepő módon egy sokkal kedvezőbb árú és sokkal szélesebb kínálattal találjuk szemben magunkat. Ezek közül az egyik legkiemelkedőbb darab a Samsung által gyártott Galaxy Watch 5 Pro, mely hellyel-közzel az Apple Watch Ultra kihívója is lehetne – a kedvezőbb ár és a kevésbé robusztus kinézetnek köszönhetően pedig sokak számára egy sokkal szimpatikusabb darab is lehet. A két készülék egyaránt titántokozással és zafírkristály borítással lett ellátva, és az egészségügyi funkciók terén is hasonlóak a képességeik – a különböző katonai szabványok hiányában azonban a Watch 5 Prót mégsem lehet az Ultra kihívójának nevezni. Ha erre keresünk alternatívát, inkább a Garmin készüléklistáját lesz érdemes böngésznünk.

A Samsung háza táján maradva egy fokkal pénztárcabarátabb megoldás lehet, ha a szintén kiváló képességekkel rendelkező Galaxy Watch 5 nevezetű alapmodellt választjuk. Igaz, itt az olyan extrákról, mint például a titántokozás, már le kell mondanunk, a két óra tudásban azonban szinte teljesen megegyezik, a Pro modell egyedül a GPS-es visszakövetésben és az akkumulátoridőben múlja felül a Watch 5-öt.

Ugyancsak remek választás lehet a Huawei oldaláról a Watch GT 3 Pro, mely prémium anyaghasználatával és stílusos megjelenésével keltette fel a figyelmünket az év első felében. Mint azt az óráról készült részletes tesztünkben is írtuk, a titánváznak, a zafírkristály üveghasználatnak, a valódi bőrszíjnak és az átgondolt, stílusos dizájnnak köszönhetően kívülről valóban egy prémiumkategóriás okosórával van dolgunk, mely a lehető legtöbbet nyújtja, úgy, hogy az ára még a megfizethető kategóriában maradjon. Ugyan a tesztidőszak alatt szoftveresen nem volt minden rendben az órával, az elmúlt hónapok alatt több hibát is kijavítottak, az év végéhez közeledve pedig még az ár is kedvezőbb lett.

