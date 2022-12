Minden mobilt és minden gyártót érintene az EU új szabályozása

Pontosan két éven belül lép hatályba az a nemrégiben felmerülő, majd a többség által el is fogadott jogszabály, amelynek értelmében 2024. december 28-tól kizárólag olyan elektronikai eszközöket lehet értékesíteni az Európai Unión belül, amelynek töltését (és bizonyos esetekben adatátvitelét) meg lehet oldani egy USB-C-csatlakozóval.

A törvény leginkább az amerikai Apple-t érinti, a népszerű telefongyártók közül ugyanis ez az egyetlen olyan cég, akik az USB-C helyett a saját gyártású Lightning csatlakozóját használja az iPhone-ok és az AirPodsok esetében – a Macek, illetve az iPadek ugyanis már mind az EU által is elfogadott portot használják.

Az unió azonban azt szeretné, ha ennél is nagyobb beleszólása lenne abba, hogy milyen okostelefonokat értékesítenek a területen belül. Egy új, az Európai Bizottság és az Európai Parlament előtt előzetes megállapodásként lévő törvényjavaslat azt szeretné elérni,

hogy kötelező legyen cserélhető akkumulátorral felszerelni a mobileszközöket.

Ennek hátterében az EU szerint környezetvédelmi okok állnak, a szabályozással ugyanis, úgy vélik, csökkenthető lenne az elektromos hulladék mennyisége. Ezzel csak az a probléma, hogy technológiai szempontból a gyártókat mindez visszarepítené a 2010-es évek elejére, amikor a telefonok sokkal vastagabbak voltak, a ma megszokott vékony és letisztult kialakítást ugyanis csak a zárt akkumulátorok teszik lehetővé.

Emellett a The Next Web arra is felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az unió elfogadja a jogszabályt, és a gyártók is alkalmazkodni fognak hozzá, az okostelefonokban használt akkumulátorok kapacitása valószínűleg csökkenni fog, mivel a fogyasztókat arra ösztönöznék, hogy vásároljanak tartalékakkumulátort, amelyet bárhová magukkal vihetnek. Azt, hogy mindez hová fog kifutni, egyelőre még lehetetlen megjósolni, az azonban biztos, hogy a gyártók nem fogják szó nélkül hagyni a döntést, a bevezetése ugyanis radikális változtatásokat várna el tőlük.

