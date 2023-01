ChatGPT-vel erősíti keresőjét a Microsoft

Az OpenAI csevegő mesterséges intelligenciájával, a tavaly decemberben bemutatott ChatGPT-vel erősítené a Bing kereső képességeit a Microsoft – jelentette a Bloomberg, a Reuters és a The Information.

A fejlesztés következtében a Bing képes lesz a keresőablakba beírt kérdésre kerek mondatokban választ adni, de továbbra is felhasználja a Bing keresőtechnológiájának találati listáját.

Az elektromos autóiról, űrhajós cégéről és az utóbbi időkben a Twitter átvételéről ismert Elon Musk érdekeltségébe tartozó OpenAI másik terméke, a Dall-E 2 képgenerátor ugyancsak bekerül a Bing szolgáltatásai közé.

Az OpenAI termékeinek fejlesztése nem olcsó dolog, így a csevegő és a képalkotó robot is fizetős lesz, a jövőben a Bing lehet az egyetlen felület, ahol ezekkel ingyenesen lehet majd találkozni. Az együttműködés tényleges pénzügyi részletei nem nyilvánosak, annyit azonban lehet tudni, hogy az OpenAI által használt felhőszolgáltatások költségeit már most is a Microsoft állja.

A Microsoft Bing keresője 2009 júniusában indult, és az elmúlt évtized során 8 százalékos piaci részesedést ért el az internetes keresőknél, ami nem tűnik soknak, de a Google teljes egyeduralma mellett pont a második helyre volt elég ezen a területen.

A Google-nél már tavaly decemberben vörös riadót hirdettek a ChatGPT miatt, és különböző osztályok erőforrásait átcsoportosították hasonló képességű mesterséges intelligenciák fejlesztésére. A The Information információi szerint már idén márciusban megjelenhet a mesterséges intelligencia a Bingen.