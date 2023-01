Hihetetlen dolgokra lehet képes az Apple virtuálisvalóság-szemüvege

Több évnyi várakozás és megannyi szivárogtatás után úgy néz ki, az Apple idén tényleg bejelenti teljesen új, a virtuális és a kiterjesztett valóságra épülő úgynevezett mixed-reality headsetét, mellyel ugyan jócskán megkésve, de végre ők is beszállnának a VR-szemüvegek világába.

Bár korábban a folyamatos innovációiról volt híres a kaliforniai Apple, manapság már inkább a kivárás és a türelem jellemzi a céget. Nem hoznak elhamarkodott döntéseket, és az sem hatja meg őket igazán, ha a konkurencia termékeiben az általuk tervezettnél akár évekkel hamarabb megjelenik egy bizonyos funkció – elég, ha szoftveres területen például a widgetekre, míg hardveres területen az iPhone-okba implementált 120 Hz-es képfrissítésre képes kijelzőről beszélünk. Ezek a funkciók az Androidos szférában már rég-rég megszokottak és tulajdonképpen elvártak is voltak, mire az Apple bevezette őket, az almás cégnek mégis sikerült jól kijönnie belőle, hiszen való igaz, sokat kellett várni a funkciókra, de azok legalább kifejezetten jól működtek.

Ebből kiindulva nem meglepő, hogy teljesen új termék bevezetésére extra figyelmet fordít a vállalat, hiszen ezúttal nem egy sokadik iPhone-os újdonságot készülnek bevezetni, hanem olyan terméket, mely a jövőben oszlopos tagja lesz az Apple portfóliójának. Ilyenből egyébként három is van jelenleg az Apple tarsolyában, az egyik az önvezető autójuk, az Apple Car, a második a hajlítható iPhone/iPad koncepciója, míg a harmadik a vállalat saját fejlesztésű virtuális és kiterjesztett valóságszemüvege – amelynek megjelenése közelebb lehet, mint azt hihetjük.

Új, mégis megszokott formaterv

Az elmúlt hónapokban szó szerint elárasztották a közösségi oldalakat a különböző szivárogtatások alapján összerakott koncepciók, melyek egy olyan formatervet vázolnak, amely teljesen új, mégis ismerős, köszönhetően az Apple termékekben már most is fellelhető és visszaköszönő dizájnelemeknek.

Ilyen például a könnyű és strapabíró alumíniumból készült headset motorikusan állítható szilikonpántja, mely egy az egyben az Apple Watch okosórák szíjait idézi, de ezek mellett a Digital Crown visszatérésére is számíthatunk, mely egyaránt jelen van az Apple Watch-okban és az AirPods Maxban is. A korona segítségével a pletykák szerint a lehető legegyszerűbben váltogathatunk majd a virtuális, a kiterjesztett és a „valódi” valóság között, a szemüveg ugyanis erre mind képes lesz. A vélhetően Apple View-ra keresztelt készülék lelke egy 5nm-es eljárással készülő chip lesz, mely elméletben akár az M2 is lehetne, erről azonban pontos részleteket még nem ismerni.

egy biztos, a headsetet nem lesz szükséges számítógéphez kötni, az önmagában is teljeskörűen tud működni.

A fő chip mellett a jelek szerint a View-ban helyt kap majd az Apple H2-es chipje is, mely a vezeték nélküli kommunikációért felel majd, a készüléknek ugyanis a pletykák szerint nem lesz saját hangszórója, sem fülhallgatója – azt csakis egy AirPodsszal, vagy jobb esetben bármilyen más Bluetooth-os fülhallgatóval lehet majd használni, bár nem lennénk meglepődve, ha az Apple kezdetben teljesen a saját ökoszisztémájára korlátozná a headsethez csatlakoztató külső kiegészítőket.

A szemüveg külsején legalább 12 kamera és egyéb érzékelő (például LiDAR) figyeli a környezetünket, és azt, hogy a headset belsejében elhelyezett, Sony által tervezett, egyenként 4K-s OLED technológiát használó kijelzőn éppen hová nézünk. A látómező 120 fokos lesz, annak érdekében pedig, hogy az Apple mindenki számára a legkényelmesebb élményt nyújtsa, még szemüveget viselőkre is gondolt. A View belsejébe ugyanis mágnesesen olyan dioptriás plusz lencsék lesznek csatlakoztathatók, melyekkel teljesen elkerülhető a szemüveg viselése – írja a The Infromation információi alapján a MacRumors.

De mire lesz képes?

A headseten az Apple teljesen új, saját fejlesztésű operációs rendszere fut, mely a jelek szerint a realityOS vagy az xrOS nevekre hallgathat. A vezérléshez nem lesz szükség semmiféle kontrollerre, bár az Apple a fejlesztés kezdeti szakaszaiban még egy bizonyos pálcával és az ujjbegyekkel való vezérlést is fontolóra vette. Ezek helyett a realityOS-ben azonban legfőképp hangvezérléssel és kézmozdulatokkal tudunk majd navigálni.

Az, hogy az Apple View-t mire lehet használni, és pontosan kinek érheti meg, egyelőre hatalmas kérdőjel, az Apple ugyanis egyáltalán nem egy gaming masinaként szeretné felbélyegezni készülékét, ennek ellenére a vállalatnak van egy olyan terve, hogy a Unity játékmotorján keresztül a Unity legyen az első olyan partner, amely teljes VR-élményeket kínál a headsetben.

Ennek függvényében a View elsősorban a digitális kapcsolattartásra, valamint a digitális konferenciákon való jelenlétre összpontosít, ahol a felhasználó olyan digitális avatárokkal jelenhet meg, melyek nagyfokú pontossággal utánozzák a felhasználó arckifejezéseit és testmozgásait. Ezek mellett a kreatív szakemberek is értékelik a szemüveg képességeit, a 3D-s, térben való tervezés ugyanis a pletykák szerint még soha nem volt annyira egyszerű, mint az az Apple szemüvegével lesz.

Ezeken felül a headset előlapján egy nagy, kifelé néző kijelző is helyet kap, mely képes lesz megmutatni a szemüveg viselőjének arckifejezését a körülötte lévő embereknek, ezzel igyekezve csökkenteni az elszigeteltség érzését az eszköz használata közben.

A kifelé néző kijelző ultraalacsony frissítési frekvenciával és csökkentett energiafogyasztással rendelkezik majd, hasonlóan az Apple Watch és az iPhone 14 Pro mindig bekapcsolt kijelzőjéhez. A pletykák arról szólnak, hogy a realityOS képes lesz az összes iOS-es és iPadOS-es alkalmazás 2D-ben történő futtatására, azonban már készülőben van több alkalmazás kifejezetten az Apple View-ra tervezett változata is.

Közelebb lehet a megjelenés, mint hinnénk

Összességében tehát olyan kreatív eszközt kaphatunk idén az Apple-től, amelyből már számos másikat láthattunk az elmúlt években, ezek azonban korántsem érték el a hozzá fűzött reményeket. Az Apple-nek korábban sikerült forradalmasítania az okostelefonok, az okosórák és a vezeték nélküli fülhallgatók piacát is, így rendkívül kíváncsian várjuk, mi lesz a helyzet a virtuális valóság szemüvegekkel, ha ugyanis ennyi év után ők sem tudják népszerűvé tenni ezt az egyébként elképesztő technológiát, valószínűleg senkinek sem sikerül.

A pletykák szerint a vélhetően Apple View-ra keresztelt készülék még idén megjelenhet,

ezen belül azonban semmi konkrétat nem tudni. Ha tippelnünk kellene, a 2023-as World Wide Developer Conference-t (WWDC) említenénk meg, melyet általában június első heteiben rendeznek meg. Az Apple ezen a konferencián leplezi le éves szinten operációs rendszereinek és szoftvereinek új verziót, így talán ez lenne a legjobb választás a realityOS és az Apple View leleplezésére.

A rendezvényen a szoftveres újdonságok mellett korábban olyan készülékeket leplezett le az Apple, mint a 2019-ben teljesen újratervezett Mac Prót és a hozzá tartozó Pro Display XDR-t, valamint 2022-ben már az M2-es chippel futó, szintén teljesen újratervezett 13,6 hüvelykes MacBook Airt.

(Borítókép: Egy férfi egy virtuális valóság játékot próbál a Fulldome.pro nevezetű 360 fokos kupolában az Electronic Entertainment Expo (E3) nyitónapján a Los Angeles Convention Centerben 2017. június 13-án a kaliforniai Los Angelesben. Fotó: David McNew / Getty Images)