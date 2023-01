Mindenkit meglepett az Apple új bejelentése

Mint arról korábban az Index is beszámolt, már régóta tudni lehetett, hogy a 2021-es modellek elképesztő népszerűsége után az Apple a MacBook Prók utódján dolgozik. A szivárogtatók először 2022 októberére, majd novemberére saccolták a bejelentés időpontját, ekkor azonban csak egy, az M2-es chippel szerelt iPad Prót kaptuk meg az almás cégtől.

Január 17-én, kedd délután végül derült égből villámcsapásként bemutatták a MacBook Prók új generációját, ezzel együtt pedig az M2-es chipek két új verzióját is – az M2 Prót és az M2 Max-ot. Külsőre a laptopok szinte teljesen megegyeznek elődjeikkel, még csak a színvariációkon sem finomított az Apple, de erre számítani is lehetett. Az igazi újdonságokat ennek megfelelően a készülékek belsejében találjuk.

Továbbra sincs versenytársuk

A 14 és 16 hüvelykes MacBook Prók lelke a már korábban is említett M2 Pro és M2 Max chipek. Az M2 Pro az elődhöz, azaz az M1 Próhoz képest 30 százalékkal nagyobb grafikus teljesítményt, és akár 40 százalékkal gyorsabb Neural Engine-t kínál, minek köszönhetően a mesterséges intelligenciát és a gépi tanulást is igénybe vevő feladatok elvégzése még gyorsabb lett. Az elődhöz képest a Motionben akár 20 százalékkal gyorsabban renderelhetünk animációkat, az Xcode-ban való kódolás pedig akár 25 százalékkal is hatékonyabb lehet.

Az új chipnek köszönhetően az Adobe Photoshopban is gyorsabb lehet a munkavégzés: az előző generációval összemérve körülbelül 40 százalékkal nőhet a hatékonyságunk a különböző effektek és filterek azonnali applikálásának köszönhetően.

Az M2 Max ehhez képes még nagyobb teljesítményt nyújt, főleg az új, 12 magos processzornak köszönhetően; az előd M1 Max-hoz viszonyítva körülbelül 20 százalékos az előrelépés. Természetesen itt is fejlődött a grafikus egység, melyet akár már 38 maggal is felszerelhetünk – ennek köszönhetően az effektek renderelése a Cinema 4D-ben, és a színkorrekciókkal, valamint a vizuális effektusokkal való babrálás a DaVinci Resolve-ban egyaránt 30 százalékkal gyorsabb lehet.

Az Apple szerint az új MacBook Prók olyan szintű teljesítményre képesek, melyről a konkurens, windowsos laptopok csak álmodni mernek.

Olyan nagy méretű projektfájlokat is tudnak kezelni, melyek az említett gépeken meg sem nyílnának.

Az M2 Pro és M2 Max chipek mellett az új MacBook Pro modellek néhány más fejlesztést is kaptak, a korábbi HDMI 2.0-ás portot például HDMI 2.1-re cserélték, minek köszönhetően támogatottá váltak a 60 hertzes, 8K felbontású kijelzők, illetve a 240 hertzes, 4K felbontású kijelzők is.

Frissül a Mac mini is

Több mint két év után kedden az Apple legkompaktabb asztali számítógépe, a Mac mini is frissítést kapott, melyben korábban az M1-es chip ketyegett, mostantól azonban M2 és M2 Próval is kérhetik azt a felhasználók. A gépben pontosan ugyanaz az M2-es chip kapott helyet, mely a 13,3 hüvelykes 2022-es MacBook Prót hajtja, illetve az az M2-es Pro chip, melyet a most bejelentett, 14 és 16 hüvelykes MacBook Prókba is helyeznek.

A design maradt változatlan, az új chipnek köszönhetően azonban az Apple szerint a Mac mini többre képes, mint valaha – például videojátékok futtatására is ajánlják.

Ráfeküdt a gamingre az Apple

Ha néhány évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy videojátékok futtatására vásárol Macet, jogosan lehetett volna a szemébe röhögni, az Apple gépei ugyanis inkább a könnyedségükről, letisztultságukról és a páratlan produktivitásukról voltak híresek – és nem arról, hogy milyen jó rajtuk játszani. Ugyanis nem volt jó rajtuk játszani. Az Intel-chippel szerelt modellek többsége még a legegyszerűbb játékoktól is kikészült, az Apple saját szilíciumára való átállás után azonban fordult a kocka.

Az M1-es chip sokkal nagyobb teljesítményre volt képes, mint az elődök, ennek köszönhetően hirtelen a játékok is elkezdtek elfogadható minőségben futni az Apple gépein is. Ezt maga a cég is realizálta, így a 2022-es WWDC-n a macOS Ventura bejelentésekor bemutatták a Metal 3-as architektúrát, mely többek között a játékok teljesítményére is fókuszált.

Ezek mellett az Apple elkezdett különböző játékstúdiókkal is együtt dolgozni, hogy a windowsos és konzolos rendszerek mellett kezdjék el játékaikat macOS-re is optimalizálni, minek az lett a következménye, hogy az egyik legnépszerűbb űrutazós, felfedezős játék, a No Man's Sky és a horror műfajában kiemelkedő helyezést elérő Resident Evil Village is „konzolminőségben” fut az M2-es chippel szerelt Mac-gépeken.

Árban is az élen

Az irányváltás tehát jól látható, kíváncsian várjuk, milyen újdonságokkal készül az év hátralévő részében az Apple. A kedden bemutatott készülékek január 24-én kerülnek a boltok polcaira – várhatóan minden eddiginél magasabb áron. A belépőszintű, 10 magos processzorral és 16 magos grafikus egységgel rendelkező M2 Pro chippel, valamint 16 gigabyte memóriával és 512 gigabyte SSD-tárhellyel szerelt 14 hüvelykes MacBook Pro 999 ezer forintról indul, de ha az M2 Max chipre fáj a fogunk, alsó hangon is 1,5 millió forintot kell kicsengetnünk.

A kíváncsiság kedvéért azt is megnéztük, mennyibe kerül a legdrágább új MacBook Pro – 3 millió, 250 ezer forintot kell fizetnünk érte. Ezért cserébe egy 16 hüvelykes, 12 magos processzorral, 38 magos grafikus egységgel valamint 16 magos Neural Engine-nel ellátott M2 Max chippel szerelt laptopot kapunk 96 gigabyte egyesített memória és 8 terrabyte SSD-tárhely kíséretében. Hogy ez kinek éri meg? Azt mindenki döntse el maga. A teljes bejelentést alább nézheti vissza: