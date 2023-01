Kamuvideóval reklámozta az önvezetést a Tesla

A Tesla önvezető szoftveres fejlesztésének vezetője, Ashok Elluswamy hivatalos vallomása szerint az autógyár 2016-ban közzétett, önvezető rendszert bemutató videójában szereplő autó valójában nem volt képes autonóm közlekedésre. A szakember abban a perben tanúskodott, amelyet Wei „Walter” Huang szülei indítottak az autógyártó ellen. Az egykori Apple-mérnök Huang 2018-ban egy Model X-ben vesztette életét, amikor az automata pilóta az autópályát határoló betonkorlátnak hajtott.

A „Teljes önvezető hardver minden Teslán” című videóban látható jármű a Rolling Stones zenei aláfestésével, lakott területen kívül és belül, önállóan közlekedik, és végül leparkol. Elluswamy, aki a film készítése idején a technikai hátteret biztosító mérnöki csapat tagja volt, elmondta, hogy a kocsi nem tudott dinamikusan útvonalat tervezni, sem közlekedési lámpákat felismerni, a promóciós videó kedvéért három dimenzióban előre feltérképezett útvonalon haladt.

A videó elején egy felirat jelzi, hogy a kormányhoz jogi megkötések miatt ültettek embert, de ő igazából semmit sem csinál. Elluswamy szerint a sofőrnek többször is be kellett avatkoznia, és azt a jelenetet is kivágták, amikor az autó parkolás közben a Tesla parkoló kerítésének hajtott.

A nagy visszhangot keltő videót az autógyár tulajdonosa, Elon Musk tette közzé a Twitteren, hozzátéve, ez bizonyítja, hogy a Teslák alkalmasak önvezetésre. A vallomás szerint azonban a trükkfilm csupán azt mutatta be, hogy mire lehet képes a rendszer, nem azt, hogy mire képes a valóságban.

Önvezetéssel foglalkozó szakmabeliek a vallomás további érdekes részleteire is felhívták a figyelmet. Mahmood Hikmet tweetben kiemelte, hogy az Elluswamy látszólag nem ismeri az ODD (operational design domain, vagyis tervezett működési környezet) fogalmát. Az ODD egy alapvető biztonsági szempont, ami megszabja, hogy egy adott útszakaszon jó időben közlekedhet önállóan a jármű, de városban esős időben például nem.

A Tesla nem reagált a megkeresésekre, valószínűleg azért, mert a cég sajtóosztályát Elon Musk több mint két évvel ezelőtt feloszlatta.

Az Egyesült Államok igazságügy-minisztériuma tavaly óta vizsgálja, hogy a cég Musk közreműködésével mennyire vezette félre a közönséget a 2015 óta változó intenzitással lebegtetett, de soha meg nem valósult önvezetési képességgel, amivel nemcsak saját vásárlóikat, hanem a közlekedés többi résztvevőjét is veszélyeztették.

(Business Insider, TechCrunch, The Verge)

(Borítókép: Drew Angerer / Bloomberg / Getty Images)