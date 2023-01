Kiverte a biztosítékot a felhasználóknál a YouTube új fejlesztése

Meglehetősen mozgalmas napokon van túl a Google videónéző platformja, nemrégiben ugyanis több új funkciót, illetve fejlesztést is kapott a YouTube, azok azonban nem éppen úgy sültek el, ahogyan azt a keresőóriás tervezte.

Újra áll a bál a YouTube körül, természetesen ezúttal is egy olyan új irányelv miatt, melynek bevezetését jóformán senki sem érezte szükségesnek, a Google azonban mégis annak életbeléptetése mellett döntött – ahhoz viszont, hogy megértsük, pontosan miről is van szó, érdemes kicsit visszamenni az időben.

A YouTube korábban mindent megtett annak érdekében, hogy a konkurens, kizárólag live streamekkel foglalkozó Twitchről a lehető legtöbb felhasználót csalogassa át saját platformjára. Ebbe többek között beletartozott az is, hogy egy dedikált gamingszekciót is létrehoztak az oldalon, melyet ugyan néhány hónapnyi működés után teljesen beszüntettek, a felhasználók és a tartalomgyártók mégis otthonosan érezték magukat, így maradtak.

A Google a hirdetők miatt mindig is komolyan vette a különböző tartalmi szabályozásokat, így az olyan videók után, melyben erőszakos vagy felnőtt-tartalmak szerepeltek, a feltöltők már korábban sem szerezhettek bevételt – nemrégiben azonban tovább szigorították a szabályozást.

Míg korábban a platform csak a valós életbeli erőszakot és a súlyos káromkodásokat tiltotta, addig mostantól már a játékokban, a karakterek által elkövetett erőszak is tiltólistára helyezheti a videót, sőt mi több, az olyan „enyhébb” káromkodások is, mint például az angol „shit” vagy „ass” szavak.

A káromkodásért járó demonetizáció egyébként csak a videók első nyolc másodpercére vonatkozik, ha azonban azok az egész videó alatt tartósan fennállnak, a platform ugyanúgy megvonhatja a feltöltésért járó bevételeket. Azt mondanunk sem kell, hogy a különböző gamingtartalmakban bőven előfordulnak ilyenek, így a legtöbb gamingvideót demonetizálta a YouTube, ami nagy probléma, számos videós ugyanis egy egész karriert épített fel arra, hogy azt közvetíti, ahogy játékokkal játszik.

A legrosszabb helyzetbe ők kerültek, hiszen számukra a havi feliratkozások és az esetenkénti támogatások mellett a fix bevételt a videóikban elhelyezett reklámokból származó bevételek jelentették, melytől a YouTube az új regulával egy az egyben megfosztotta őket.

Lehet, hogy hamarosan meggondolják magukat

Nemtetszésüknek persze az egész gamingtársadalom hangot adott, mire kénytelen volt a YouTube is reagálni. Az üggyel kapcsolatban a The Verge kereste meg a Google-t, akiknek sikerült elérniük a videós platform szóvivőjét.

Az elmúlt hetekben sok tartalomgyártóval volt lehetőségünk beszélni a szabályozásokról. Fontosak számunkra ezek a visszajelzések, így jelenleg is olyan módosításokon dolgozunk, melyektől azt reméljük, hogy eloszlatják mindenki aggályait. Amint többet tudunk megosztani, azonnal tájékoztatjuk az alkotói közösséget

– magyarázta a lapnak Michael Aciman.

Más területeken is próbálkoznak

Ha valamit nem lehet mondani a YouTube-ra, az az, hogy unalmas lenne, a platform ugyanis mindig megújul, folyamatosan új funkciókkal bővül – igaz, néhány esetben olyanokkal, melyek másodpercek alatt megemelik a felhasználók vérnyomását, a pletykák szerint a mostani újdonság azonban nem ilyen lesz.

A The Wall Street Journal értesülései szerint a YouTube ugyanis egy új, reklámokkal támogatott streamingszolgáltatást tesztel, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ingyenesen streameljenek sorozatokat, filmeket és különböző tévécsatornákat. A lap szerint a Google, a YouTube anyavállalataként már tárgyalásokat folytat szórakoztatóipari cégekkel a koncepció teszteléséről, mellyel az olyan külföldi platformok riválisává szeretne válni, mint a Roku vagy a Plex.

A jelek szerint a felhasználók egy kis csoportja tesztjelleggel már hozzá is fér az új funkcióhoz, melyet a WSJ kérdésére maga a Google is megerősített. A YouTube nem titkolt célja, hogy egy helyen kínáljon jóformán mindent, ami a videó- vagy filmnézéssel kapcsolatos – hogy erre mikor kerül sor, azt azonban még nem tudni. Az abszolút jó jel, hogy a funkció már a tesztelési fázisban van, így az amerikai lakosság vélhetően heteken belül kipróbálhatja az egyébként teljesen ingyenesnek meghirdetett szolgáltatást, az európai és magyarországi piacokra való megérkezésre viszont még a legoptimistább meglátások szerint is éveket kell várnunk.

