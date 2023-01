Holdi csővezeték építését javasolják a NASA-nak

Az emberek visszatérése a Holdra csak egyik mozzanata az amerikai Artemis-programnak. A fő cél a folyamatos emberi jelenlét, különös tekintettel egy későbbi Mars-küldetésre. A tartós megtelepedésnek azonban sajátos követelményei vannak: nagy mennyiségű nyersanyagot igényel, például oxigént.

A problémára újító megoldást terjesztett a NASA elé Dr. Peter Curreri, aki több évtizedig az amerikai űrhivatal munkatársa volt. Curreri a Lunar Resources nevű magáncég kutatási vezetőjeként azt javasolja, hogy az oxigén szállítására építsenek csővezetéket a Hold vízben gazdag déli sarkától az égitest egyenlítőjéhez közelebb elhelyezkedő holdbázishoz.

Az oxigén szükséges az emberi túléléshez, de egyben fontos rakétaüzemanyag is. Az Artemis programnak az első időkben legalább tíz tonna oxigénre lesz szüksége évente. Az Egyesült Államok és Kína űrprogramja is a Hold déli sarkára tart, mert itt örökké árnyékos kráterek mélyén nagy mennyiségű jég található. A víz pedig önmagában hidrogénre és oxigénre bontva is nagyon fontos alapanyag. Oxigén a holdporból is nyerhető, de gazdaságosabb és logisztikailag is jobb megoldás, ha a déli sarkon található vizet helyben olvasztják és felbontják.

A NASA legutóbbi elképzelése az volt, hogy az oxigént a kitermelés helyén holdjárókon, tartályban szállítják el. Ez az ötlet azonban nem volt sem olcsó, sem veszélytelen.

Curreri javaslata, hogy a helyszínen található kőzetekből állítsanak elő alumíniumot, vasat, magnéziumot, és ebből gyártsák le a csöveket. Maga a vezeték szivárgás esetén sem jelent akkora környezeti problémát a teljesen élettelen Holdon, mint a Földön.

Kiinduló koncepciónk egy 5 kilométeres vezeték, ami egy regolitolvasztó, oxigéntermelő létesítménytől vagy más forrásból szállíthatna oxigént a bázisra

– írja Curreri.

Az ötlet felkeltette a NASA érdeklődését: a hivatal 175 ezer dollárt és kilenc hónapot adott a Lunar Resources-nak a technikai megvalósíthatóság kidolgozására. Ha ez jól sikerül, a következő két évben már a holdi vezeték építésének előkészítésén munkálkodhatnak.

(Interesting Engineering, Phys.org)