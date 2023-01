A koronavírus után lehet, hogy zombiapokalipszissel is szembe kell néznünk?

Hétfőn lesz egy hete, hogy világszerte elstartolt az HBO legújabb, nagyszabású sorozata, a The Last of Us, mely a Sony csaknem tíz évvel ezelőtti, azonos névvel megjelent videójátékán alapul. A sorozat alaptörténete meglehetősen egyszerű: egy cordyceps nevezetű gomba megtámadja az emberi szervezetet, és „zombit” csinál az emberiség java részéből – de kell-e a valóságban egy ilyen apokalipszistől tartanunk? Ennek jártunk utána a tudomány segítségével.

A The Last of Us videójáték és a sorozatbeli cselekmény szerint is ha egy gombának sikerül odáig fejlődnie, hogy képes legyen megtámadni az embereket, akkor a terjedés érdekében további emberekre támad – minderre pedig nem lesz gyógymód. Mint említettük, a történetben az emberiséget fenyegető gombafajt cordycepsként emlegetik, a rossz hírünk pedig az,

hogy ilyen nevű gomba a való életben is létezik.

A gombát az 1800-as évek elején fedezték fel, a természetben pedig körülbelül 600 különböző fajtáját különböztethetjük meg, ezek közül azonban számunkra csak az egyik érdekes. Ez az Ophiocordyceps unilateralis, mely hellyel-közzel valóban képes élőlényeket „zombikká” változtatni. Ahogy azt a National Geographic egy korábbi cikke is említi, tudósok korábban megfigyeltek egy teljes hangyakolóniát, melyet megfertőzött a cordyceps ezen fajtája.

Meglepő módon a gomba és az általa megfertőződött rovarok viselkedése nagyban hasonlított arra, ami az emberekkel történt a The Last of Us prológusában. Miután az Ophiocordyceps unilateralis bejutott a rovarok szervezetébe, elkezdte felemészteni a gazdatestet, a hiányzó részeket pedig saját magával pótolta. A gomba egyetlen célja, hogy minél jobban elterjedjen, ezért képes a gazdatest fölött is átvenni az irányítást – a megfigyelés alatt a gomba pont úgy játszadozott a hangyakolónia tagjaival, mint egy bábjátékos a bábjaival.

A Ophiocordyceps unilateralis persze elég okos ahhoz, hogy a rovarok agyát ne támadja meg, így az állat mindenképp életben marad; de adódhat a kérdés, hogy így hogyan veszi át fölöttük az irányítást? Nos, a gomba a rovarok viselkedését azok ideg- és izomrendszerén keresztül manipulálja és irányítja. Ennek köszönhető az, hogy az agy megfertőződése nélkül is képes kedve szerint irányítani a hangyákat.

Az embereket is megtámadhatja?

Az tehát már bizonyított, hogy létezik a Földön olyan gomba, mely más élőlényeket támad meg, és átveszi fölöttük az irányítást is – a sokasodás érdekében pedig más élőlényeket is megfertőznek.

De mi a helyzet az emberekkel?

Ahogyan azt egy, a National Library of Medicine-en fellelhető kutatás is kifejti, ahhoz, hogy egy gomba megfertőzze az embert, négy alapvető feltétel együttes beteljesülése szükséges. Ezek a következők:

magas hőmérséklettűrés,

képesség az emberi gazdaszervezetbe való behatolásra,

képesség az emberi szövetek lebontására,

rendkívüli ellenállás az emberi immunrendszerrel szemben.

A legtöbb gombának (beleértve a Cordycepset is) 20 és 30 Celsius-fok közötti hőmérsékletre van szüksége, míg az emberi test 37 Celsius-foknál magasabb hőmérséklet elérésére is képes,

így egy gomba hosszú távon semmilyen szín alatt nem maradna életben az emberi szervezetben.

A The Last of Us történetében azonban a „zombigomba” már ellenáll az emberi szervezet magasabb hőmérsékletének is, így képes a fertőzésre. A legjobb hír, hogy ha a való életben ki is fejlődne egy ilyen gomba – mely már ellenáll a magasabb hőmérsékletnek is –, jóformán az sem lenne elég, hogy az embereket két lábon járó spóraszórókká változtassa.

Ennek két fő oka van: az embernek a több ezer éves evolúciónak köszönhetően sokkal erősebb az immunrendszere, mint egy rovarnak. Egyszerűen sokkal több fegyverünk van a gomba elleni küzdelemhez és annak elpusztításához is. Szintén nem elhanyagolható körülmény, hogy az emberi test biológiája rendkívül komplex, az ideg- és izomrendszerünk olyan sok különböző szerven és testrészen fut keresztül, hogy azt egyetlen gomba sem lenne képes irányítani.

Összegezve tehát nem, egyik, általunk ismert gomba sem változtatja „zombivá” az emberiséget úgy, mint a The Last of Usban, de vannak olyan gombák a Földön, melyek a játékban és a sorozatban bemutatottakhoz hasonlóan működnek – csupán sokkal kisebb mértékben. Az egyébként sem volt titok, hogy a készítők a való életből inspirálódtak, ahhoz azonban, hogy igazán horrorisztikus történetet kreáljanak, mindenképp kellett valami extra.

