A boomereket is beszippantják a videójátékok

Hiába társítjuk szinte azonnal a fiatalokhoz a videójátékokat, a koronavírus-járvány kirobbanása óta egyre több 65 év feletti személy kerül közelebb a technológiai újításokhoz, így a gamer számítógépekhez és a különböző játékkonzolokhoz is, amiket a legtöbbjük heti egyszer aktívan használ. Mindez a szórakozás mellett segíthet a család többi tagjához közelebb kerülniük, de a játékok az agyi működést is segíthetik, így a demencia kialakulása is megelőzhető ezek segítségével.

A fiatalok, főként a Z generáció tagjai már beleszülettek abba, hogy szinte minden háztartásban van egy számítógép, egy játékkonzol vagy csak egy telefon, amin különböző videójátékokkal lehet játszani. Közülük elég sokan hallhatták már a szüleiket és a nagyszüleiket arra panaszkodni, hogy ahelyett, hogy a friss levegőn játszanának a barátaikkal, egész nap a képernyőt bámulják a szobában.

Bár a videójátékok továbbra is főként a fiatalabbak körében hódítanak, egy kutatás szerint már a boomerkorosztály, azaz a 65 év feletti korcsoport is előszeretettel foglalja el magát a konzolok, számítógépek és telefonok bűvöletével. Ha máshol nem, tömegközlekedés közben vélhetően mindannyian találkoztunk már egy-egy idősebb személlyel, aki szókeresővel vagy Candy Crush-ozva múlatja az időt.

A Samsung UK által végzett kutatás ezer 65 év feletti embert kérdezett meg arról, hogy játszanak-e valamilyen videójátékkal, és ha igen, akkor milyen gyakran választják ezt a fajta időtöltést.

A válaszadók 85 százaléka azt mondta, hogy hetente legalább egyszer játszik, míg 36 százalékuk arról számolt be, hogy napi szinten választja ezt a fajta időtöltést.

Ez nemcsak a magány érzésén javított az idősebb korosztály körében, de a kutatók szerint az időskori elbutulás folyamatát, a demenciát és az Alzheimer-kór kialakulását is megakadályozhatják egyes videójátékok és az azok által keltett ingerek.

A család miatt ragadnak kontrollert

A 65 év feletti korosztály vélhetően nagyon kis számban ismeri meg a modern technológiákat magától, így a különböző gamer számítógépek, videójáték-konzolok és okostelefonok használata is javarészt távol áll a boomerektől. De akkor mégis hogyan jutottak el odáig, hogy heti rendszerességgel használják ezeket az eszközöket?

A kutatás szerint – ahogyan az talán sejthető is volt – a legtöbb esetben a család, így a gyerekek és unokák ismertették meg a nagyszüleikkel a videójátékokat; talán már nincs is olyan karácsony, amikor ne kerülne a fa alá egy-egy konzol, kiegészítő vagy játék. Ennek ellenére nem biztos, hogy főként saját szórakozásukra vásárolják meg az idősebbek is ezeket az eszközöket – a kutatás szerint a válaszadók 42 százaléka azért kezdett el videójátékkal játszani, hogy a családdal több időt tudjon együtt tölteni, és legyen egyfajta kötelék a különböző generációk tagjai között.

Sok boomer valóban a társaságot keresi ezekkel a videójátékokkal, ám így is akadnak köztük bőven olyanok, akik pont a rohanó hétköznapok és a nyüzsgés elől szeretnének elmenekülni az újfajta szenvedéllyel. A válaszadók 51 százaléka inkább egyedül szeret játszani, míg mindössze 42 százalékuk az, aki szívesen játszik gyermekeivel vagy unokáival, 44 százalékuk pedig a párjával is előszeretettel leül a gép elé. Ez különösen igaz télen, amikor sok idősnek nehézséget okoz elhagynia az otthonát, így személyesen nem is tud találkozni senkivel sem – a játékok azonban közösséget biztosítanak számukra.

A demenciát is megelőzheti

A játék mögött a társaság keresésén túl egy másik komoly motiváció is áll. A kutatásban részt vevő 65 év felettiek egynegyede elárulta, azért játszanak, hogy az agyukat lekössék és aktív működésre bírják. Nem is teszik rosszul, bizonyos játékokról ugyanis bebizonyosodott, hogy segítik az időseket a mindennapi feladatok elvégzésében, javítják a gondolkodást, és meggátolják az időskori elbutulás és a demencia kialakulásának esélyét. Emellett a kutatásban részt vevők hangulata is jobb a videójátékok miatt, több mint ötödük azt állítja, hogy egy PlayStation- vagy Xbox-játék javítja a hangulatukat, míg 23 százalékuk megnyugtatónak tartja a játékokat, mivel ezek elveszik a figyelmüket a nyüzsgő világról és a hétköznapi problémákról.

A kutatást készítők kiemelik, hogy a koronavírus-járvány ideje alatt kezdett el a legtöbb boomer játszani, és a szenvedélyük a korlátozások megszűnését követően sem maradt annyiban – az idősebb generáció bizony egyre nagyobb kedvvel használja ezeket az eszközöket.

A technológia által nyújtott kapcsolat ereje nyilvánvaló volt a világjárvány idején, és hihetetlen látni, hogy az idősebb generáció felkarolja a virtuális világot, és folytatja az elmúlt években kialakult új szokásokat

– mondta a Daily Mailnek Graeme Little, a Samsung Electronics UK részlegvezetője.

Hiába van azonban komoly motiváció a legtöbb idősebb ember részéről arra, hogy megismerkedjen a videójátékokkal, a legtöbben amiatt nem vágnak bele, mert nem tudják, hogyan működnek ezek az eszközök. A válaszadók 32 százaléka vallotta azt, hogy érdeklődnek a játékok iránt, de egyszerűen nem értik a technológiát, így letettek erről.

A résztvevők további 31 százaléka azt mondta, továbbra is szüksége van valakire, aki elmagyarázza, hogyan kell játszani, 29 százalékuk pedig úgy gondolja, nem is rendelkezik megfelelő felszereléssel – például televízióval – ahhoz, hogy használni tudja a játékokat.

Egyre több a fiatalos boomer

A 65 év feletti korosztály a közösségi médiában és a különböző játékokat streamelő platformokon is egyre nagyobb számban van jelen, emiatt döntött úgy például a Samsung is, hogy segíti azokat, akik szeretnének megismerkedni a videójátékokkal és azok közvetítésével.

Így van ezzel a TikTokon befutott 77 éves Nagypapa Frank, azaz Grandad Frank is, aki elképesztő népszerűségnek örvend a platformon – jelenleg 7,2 millió követővel rendelkezik. A fiatalok trendjeit, táncait és szokásait kipróbáló férfi a videójátékok világába is szeretett volna beletanulni, amiben legutóbb egy videójáték-streamer segített neki.

@grandadfrankk #GamingSetUp #SamsungUK ♬ original sound - Grandad Frank #AD It’s never too late to learn a new skill and guess what I’m doing this week? That’s right! As one of my resolutions for 2023 I’m looking to find new ways to keep connected with my family. I’ve teamed up with Samsung UK and @Gee Nelly to learn how to be a real gamer with help from the amazing Samsung Odyssey Ark Monitor, with cloud gaming so I can easily pick up where I left off, whether that’s on my mobile or my monitor. See how I get on as a new recruit of the ‘OAGs’ (Old Age Gamers to you and I!) and perhaps you may be inspired to have a go with family and friends this year? 🎮📱 #OdysseyArk

A tartalomgyártó reméli, hogy az ő példáján felbuzdulva egyre több kortársa tanul bele ezekbe a dolgokba.

A világjárvány idején kezdtem el videókat készíteni a TikTokra az unokámmal, Kierával, és azóta közelebb kerültünk egymáshoz, mint valaha. A digitális világ befogadása a családom segítségével nagyon szórakoztató volt az elmúlt néhány évben, és minden bizonnyal mindannyiunkat megnevettetett. Ezért álltam most össze a Samsunggal is, hogy segítsek más idős embereknek közelebb kerülni az internethez, legyen szó videójátékról az unokákkal, vagy egy ostoba TikTok-táncról. Meg fogsz lepődni azon a kapcsolaton, amihez ezek vezethetnek – úgy érzem, a második gyerekkorom élem!

– vélekedett a TikTok-sztár.

(Borítókép: Jens Schlueter/Getty Images)