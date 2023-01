Amikor a kockánk meghódította a világot

Az Ideal Toy Corporation 1980. január 29-én Londonban mutatta be a világnak a Rubik-kockát. Rubik Ernő építészmérnök találmánya, amely nálunk már 1977 óta kapható volt, máig tartó óriási játéklázat kiváltva söpört végig a világon. A populáris kultúra történelmének részeként a fontosabb modern művészeti múzeumokban gyűjteményeiben is megtalálható. Önt is elvarázsolta a bűvös kocka? Tegye próbára tudását!

