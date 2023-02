Ismét árat emel Magyarországon az Apple

Hamarosan több országban, köztük Kolumbiában, az Egyesült Királyságban és Magyarországon is megemeli az Apple az App Store árait. Az áremelések februártól lépnek életbe, egyaránt az App Store alkalmazások, valamint az alkalmazásokon belüli vásárlások esetében.

Egy, az alkalmazásfejlesztőknek nemrégiben kiküldött közlemény szerint emelkedni fognak az Apple saját alkalmazásboltjában, az App Store-ban fellelhető appok és játékok árai. Erre Kolumbiában, Egyiptomban, Magyarországon, Nigériában, Norvégiában, Dél-Afrikában és az Egyesült Királyságban lehet számítani – ugyanakkor Üzbegisztánban csökkennek az árak egy helyi adó csökkentése miatt.

Közleményében az Apple azt is megjegyezte, hogy bár Luxemburgban, Szingapúrban és Zimbabwében az árak változatlanok maradnak, a fejlesztők bevételeit a következő hónapban módosítják. Ezen túlmenően a Kambodzsában, Kirgizisztánban, Indonéziában, Szingapúrban, Dél-Koreában, Tádzsikisztánban, Thaiföldön, Üzbegisztánban és Dél-Koreában adózó fejlesztők bevételei is növekedni fognak – írja a 9to5 Mac.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, az Apple korábban is emelte már hazai árait, 2022-ben az iPhone-ok, iPadek és Macek bizonyos esetekben több mint 150 ezer forinttal drágultak, de a készülékek akkumulátorcseréjének díja is növekedni fog a következő hetekben. A cupertinói vállalat szerint rendszeresen frissíteni kell az árakat az adó- és árfolyamváltozásokhoz viszonyítva.

Időnként frissítjük az App Store árait bizonyos régiókban az adók és a devizaárfolyamok változásai alapján. Ezt a pénzügyi adatszolgáltatóktól származó, nyilvánosan elérhető árfolyam-információk segítségével tesszük, hogy az alkalmazások és az alkalmazáson belüli vásárlások árai minden áruházban közel azonosak maradjanak

– írták. Az új árak 2023. február 13-án lépnek hatályba. A teljes lista az új árakkal együtt megtalálható az Apple Developer weboldalon.

(Borítókép: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images)