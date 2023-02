Rossz hírrel érkeztek a The Last of Us készítői

A The Last of Us videójáték első része hamarosan a számítógépekre is megérkezik, a PC-s verzió megjelenése azonban csúszik, jelentette be pénteken a fejlesztő Naughty Dog.

„Senkinek nem akarunk csalódást okozni a The Last of Us Part I PC-s debütálása nyomán. Ez a plusz néhány hét lehetővé teszi számunkra, hogy biztosítsuk, hogy a The Last of Us ezen verziója megfeleljen a ti, és a mi elvárásainknak” – írták a fejlesztők egy tweetben.

Nem is olyan nagy csúszás

Az első The Last of Us játék remake-je eredetileg 2023. március 3-án jelent volna meg, ez módosult most március 28-ra. A késés tehát nem túl nagy, de így is csalódást okozhat azoknak a rajongóknak, akik már bekarikázták az eredeti dátumot a naptárukban.

The Last of Us Part I PC will now be released on March 28. An update from our team: pic.twitter.com/lvApDT71Xj — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 3, 2023

A javított grafikával és gyorsabb betöltési idővel felturbózott The Last of Us Part I remake először PS5-re jelent meg szeptemberben. Nem a The Last of Us az egyetlen játék, amely a héten kisebb csúszást kapott: az EA Star Wars Jedi: Survivor című játék megjelenését március közepéről április 28-ra tolták, írja a The Verge.